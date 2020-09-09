Следователи установили, как в конце июня в агроусадьбе под Бобруйском утонули четверо мужчин, среди которых двое — милиционеры. Известен и виновник несчастного случая, но дело в отношении него закрыли — мужчина погиб и сам.

По данным следствия, днём 28 июня трое мужчин рыбачили на территории фермерского хозяйства возле деревни Спорное в Бобруйском районе. Сюда они приехали на автомобиле Nissan X-trail. Мужчины пили спиртное, и 51-летний владелец авто попросил 33-летнего знакомого приехать к ним на такси, чтобы потом сесть за руль Nissan и отвезти компанию домой.

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Когда на следующий день никто из мужчин не вышел на связь, работники агроусадьбы стали искать — и неподалёку в водоёме обнаружили перевёрнутый Nissan. В нём были тела четырёх мужчин.

Хронологию событий восстановили в том числе с помощью записи видеорегистратора в Nissan. На момент ДТП за рулём машины был владелец авто, мужчина был пьян — позже в его крови экспертиза обнаружит этиловый спирт в концентрации 1,4 промилле. Он был лишён прав — за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Предполагалось, что знакомый, который был в момент аварии рядом на переднем сиденье, пересядет за руль при выезде на оживлённую трассу. Но во время движения по территории агроусадьбы водитель заметил возле водоёма оставленный кем-то стул и остановил машину. Он подумал, что это их компания забыла стул во время рыбалки, и решил подсветить его фарами, чтобы лучше рассмотреть.

Водитель начал движение задним ходом — автомобиль опрокинулся в водоём и начал тонуть. Выбраться мужчинам не удалось.

Экспертиза установила, что в машине не было неисправностей, которые могли бы привести к аварии.

Погибшим бобруйчанам было 51, 41, 38 и 34 года. Двое из них — милиционеры: сотрудник отдела милиции Первомайского района Бобруйска и сотрудник Академии МВД. Оба были не при исполнении.