Про самые распространённые причины и случаи заражения «Кур'еру» рассказали в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Большое количество случаев фиксировалось среди представителей религиозных общин, которые игнорировали требования Слуцкого ЦГиЭ. На службы в Слуцке и в Лядно приходили большими семьями с детьми, в результате заболели практически все. Ещё одна группа случчан, у которых выявляли коронавирус, — бухгалтеры и экономисты. Много болело людей именно этих профессий. Санитарные врачи связывают это с особенностью передачи вируса — контактно-бытовым путём. Эти люди чаще всего работают с бумагами, документами, через которые они могли заразиться. Остальные случаи — единичные, внутри семьи. Например, вначале заболел муж, а потом — жена и дети. Массовых заражений на свадьбах не наблюдалось.

Есть случаи, когда сложно выяснить, где и как человек заболел коронавирусом, потому что он ещё до конца не изучен. Вчера сотрудники санслужбы опрашивали пенсионерку, которая фактически живёт одна, но заболела коронавирусом. Женщина говорит, что практически ни с кем не общалась, кроме соседей по участку, в магазин не выходила. Совсем не ясно, как именно заразилась случчанка. И таких случаев много.

Когда в Слуцке был пик заболеваемости COVID-19

Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии, рассказала, что больше всего заболевших в Слуцке и районе было в июле. В мае шло нарастание, в августе количество заражённых коронавирусом уменьшилось. Сейчас опять наблюдается рост заболеваемости.

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Позиция Минздрава не изменилась, и ведомство, как и прежде, не называет отдельных цифр уровня заболеваемости по районам.