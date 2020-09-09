С вопросом «Почему когда-то по Тройчанской пустили городской автобус, потом убрали и не вернули?» в «Кур'ер» обратился читатель.

Как пояснила «Кур'еру» Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок Слуцкого автопарка № 2, они пустили пробный рейс по улице Тройчанской, но он не пользовался спросом — ездили единичные пассажиры. Поэтому автобус убрали.

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Напомним, что по улице Тройчанской автобус № 7к ездил по будним дням с 19 декабря 2017 года по 2 апреля 2018 года. Рейс отправлялся с остановки «Мясокомбинат» в 08.07 и в 15.59, с остановки «Микрорайон «Новодворцы» — в 08.29 и в 16.25. Две новые остановки на улице Тройчанской установили в августе 2017 года.

Ранее «Кур'ер» рассказывал, что протяжённость улицы Тройчанской, которая пролегает от медколледжа до улицы М. Богдановича, — 1760 метров. Её строительство началось ещё в 2011 году. Казалось, этому не будет ни конца ни края. Финансирование то было, то замораживалось. Соответственно, работы то запускались, то снова сворачивались. К 2014 году половина улицы была заасфальтирована и движение автотранспорта на ней было открыто. К концу 2015 года дорожное покрытие было уже на всём протяжении улицы. К концу 2016-го завершено строительство дорожной развязки, обеспечивающей выезд на улицу М. Богдановича.