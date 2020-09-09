В Слуцке Минский областной суд пересматривает уголовное дело мужчины, который сжигал стариков. Фотофакт

Олеся Белая
-
0

В эти дни в Слуцке заседает Минский областной суд. Пересматривается уголовное дело Виктора Скрундика. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

В Слуцке Минский областной суд пересматривает уголовное дело мужчины, который сжигал стариков. Фотофакт
Перед заседанием суда 8 августа. Фото: Олеся Белая
Напомним, что 6 марта Минский областной суд приговорил к большим срокам заключения Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа, а Виктора Скрундика — к смертной казни за убийство пенсионеров и покушение на убийство 85-летней женщины.

30 июня Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил смертный приговор Виктору Скрундику.

Реклама

Все публикации по делу слуцкой банды здесь.

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.