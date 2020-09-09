Сколько браков, разводов и смертей было за первые 8 месяцев 2020 года в Слуцке и районе

Отдел ЗАГС Слуцкого райисполкома предоставил «Кур'еру» информацию о том, сколько людей поженились, развелись и умерли за январь — август (включительно) 2020 года. О том, сколько малышей родилось на Случчине за этот период и какие им давали имена, мы написали здесь.

Браки

За январь-август 2020 года в Слуцке и районе поженились 318 пар. В прошлом году за тот же период поженились 358 пар, а в позапрошлом — 430 пар. То есть количество браков из года в год снижается.

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Разводы

За 8 месяцев 2020 года в Слуцке и районе развелись 56 пар. В прошлом году за аналогичный период состоялось 50 разводов, а в 2018-м — 44 развода. Это те случаи, когда супруги расходились по взаимному согласию и у них не было несовершеннолетних детей. Статистика ЗАГСа не учитывает разводы, которые проходят через суд.

Смерти

За 8 месяцев 2020 года на Случчине умерло 969 человек. Для сравнения: за 8 первых месяцев 2019 года умерло 905 человек, а за 8 месяцев 2018 года — 967 человек. То есть смертность сначала снизилась, потом на столько же повысилась. Больше всего в 2020 году умерло людей в августе — 137 человек. Меньше всего — в феврале — 107 человек.