Минск представил ОБСЕ и Москве свой план: изменить Конституцию и провести новые выборы к 2022 году

План включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и повторные президентские выборы после принятия поправок в основной закон.

На специальном заседании в Вене Постоянного совета ОБСЕ, посвящённом ситуации в Беларуси, представитель Минска Андрей Лозовик заявил, что конституционная реформа в стране будет проведена к 2022 году. Об этом РБК рассказали два собеседника, видевшие текст заявления.

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Это, как отметил представитель Беларуси, выступавший перед советом ОБСЕ, единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента. Также он пояснил, что власти не собираются вступать в переговоры с оппозицией, потому что это подразумевает диалог о передаче власти. По этой же причине Минск отклонил все предложения о посредничестве — власть в стране стабильна, уверен представитель Беларуси.

Кроме того, Лозовик раскрыл подробности предстоящей конституционной реформы: процесс пройдёт в формате национального диалога, будет обеспечена либерализация политической системы, часть полномочий президента передадут парламенту. Кроме того, рассказал он, будет изменена партийная система — роль партий повысится, будут внесены изменения в избирательное законодательство. Все изменения будут приняты на референдуме.

По словам источников РБК, тема досрочных выборов президента и парламента к 2022 году звучала и на переговорах глав МИД России и Беларуси Сергея Лаврова и Владимира Макея в Москве 3 сентября. Последний сказал российскому коллеге, что таким образом власти собираются выйти из политического кризиса в стране.