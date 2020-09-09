Новая Конституция и досрочные президентские выборы. Как Лукашенко видит политическое будущее Беларуси

Александр Лукашенко рассказал российским журналистам, что ожидает третий вариант новой Конституции, готов уступить часть своих полномочий и провести досрочные президентские выборы, но сроки этого обозначить не готов. Интервью опубликовал телеканал Russia Today.

Как перераспределить власть?

Лукашенко напомнил, что ему уже представили два варианта новой Конституции, там были недостаточно глубокие изменения.

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Он считает, что обсуждение изменений должно начинаться снизу. «Я должен в Бресте, в Гродно, Витебске, Могилёве, Минске вести диалог со студентами, это актуально сейчас, с трудовыми коллективами, активом. Актив — это не только те, кто во власти, но и часть гражданского общества. У нас есть ветеранские организации, профсоюзные организации разного толка, есть женские организации и даже партии. У нас есть молодёжные организации. Общество структурировано прилично. И их представители, в том числе имеющие иную точку зрения, должны разговаривать и с президентом. И нам прежде чем окончательно внести Конституцию на референдум (а мы об этом ещё до выборов говорили)».

Затем Лукашенко предлагает сформировать советы из представителей гражданского общества и органов власти и обсуждать эту Конституцию, вносить предложения.

Он также напомнил про роль Всебелорусского собрания, анонсировав его «в декабре, в крайнем случае — в январе».

— Это планирование на пятилетку. Думаю, можем прописать там по срокам наши некоторые действия — вплоть до президентских выборов, если нужно.

В новой Конституции Лукашенко считает необходимым перераспределить полномочия между органами власти.

— Нужен крепкий лидер, который будет обладать полномочиями. Но, наверное, не теми, которыми обладает сейчас белорусский президент, — признал он.

Многие нынешние президентские полномочия, колоссальные по объёму, надо передавать губернатору и парламенту, менять структуру.

— Вот почему президент должен назначать всех судей — от районного суда до Верховного, — задался вопросом Лукашенко. — Это не обязательно. Областные суды, районные, на месте надо формировать.

А парламент, уверен он, надо загрузить по-настоящему.

— Но условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Вот это его основные полномочия. И оборона, и безопасность. Ну, может, ещё какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее, — сказал Лукашенко.

Он также ответил на предложения некоторых руководителей партий (об этом говорил, в частности, депутат Олег Гайдукевич), про введение партийной или партийно-мажоритарной системы.

— Если уж так хочется избираться, хотя бы наполовину, по партийным спискам, надо создать настоящие партии. Они не созданы. Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то бурлит: давайте партии и прочее. Вот гарантию даю: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди, не зная партийных представителей, избрали бы мажоритариев, потому что они понимают, что они от народа. Правда, я к этому приложил руку: всегда говорил, народ, народ, — предположил Лукашенко. — Наверное, настало время мне серьёзно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо ещё раз пройтись по закону о партиях. И хотя б определиться: если партия, то какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, и они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность не добирает. Надо это всё упорядочить, а потом переходить к выборам.

Лукашенко склоняется к проведению новых президентских выборов после принятия новой Конституции.

— Если мы принимаем новую Конституцию, то надо прописать там выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю. Я впервые вам об этом говорю. По срокам я не говорю, — отметил он на вопрос, планируются ли выборы через года через два. — Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Всё-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой Конституции (она будет раньше утверждена) парламентские выборы, — рассказал Лукашенко.

С кем вести диалог?

Отвечая на вопрос, с кем глава государства готов вести диалог по реформе общественно-политической жизни в стране, Александр Лукашенко заявил, что это точно не та оппозиция, которая сейчас объединена в Координационный совет.

— Если это оппозиция, которая эти две программы выдвинула, мне с ней не о чем говорить. Я пользуюсь русским языком и чётко в послании год или два назад сказал, что […] русский язык — это мой язык. Это государственный язык. У нас двуязычие. Что я должен с ними обсуждать? Или госпредприятия — они у нас неплохо работают — порезать на куски и инвесторам отдать. Но мы уже приближались к этой приватизации. Что говорят инвесторы? Половину людей выкидываем, вот это вы не будете производить, то не будете. Грубо говоря, гайки будете крутить и все, а основные компетенции будут там, в Германии, допустим у Volvo по БелавтоМАЗу. Мозги там будут. Слушайте, сокращение производства, сокращение рабочей силы, и основные мозги в Германию отдать? Кто на это пойдёт? Я на это не пойду!

Он также заявил о неприемлемости платного образования и здравоохранения, чего, как считает Лукашенко, хочет оппозиция.

— Да если бы у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в ковид завалили всю страну. Вы знаете, что такое платное здравоохранение, показала Европа просвещённая и Америка, в первую очередь: деньги есть — лечим. Я не буду страну называть, обидится, но вы поймете: там же на пике ковида сортировали людей! «Старик? Всё равно умрет! Молодой? Ну ладно. С деньгами? О, вот этого лечим!» И вы хотите, чтобы я сел за стол и обсуждал, вводить ли платную медицину или нет?

Ещё одним препятствием развитию Беларуси стал бы выход из ОДКБ, считает Лукашенко, уверенный, что оппозиция хочет вступления страны в НАТО. Это вступление, по мнению президента, приведёт к тому, что Беларусь не сможет покупать российское оружие по внутренним ценам, а НАТО «поставит сюда хлам, а не вооружение».

— Беларусь станет театром военных действий! Россия и блок НАТО, — считает Лукашенко.

Напомним, вчера РБК сообщил, что Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования кризиса, в котором Беларусь оказалась после президентских выборов. Он включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и повторные выборы президента и парламента после принятия поправок.

28 августа в Вене, на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвящённом ситуации в Беларуси, представитель Минска Андрей Лозовик заявил, что конституционная реформа в стране будет проведена к 2022 году. Это, отметил представитель Беларуси, выступавший перед советом ОБСЕ, единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента. Он также пояснил, что власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией, потому что это подразумевает диалог о передаче власти.