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У вас тяжёлый 2020 год? Тогда идите к нам, поговорим про 2020-й в прямом эфире «Кур'ера»

Виктория Капская
Виктория Капская
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2020 год для многих случчан выдался непростым: проблемы на работе, в личных отношениях, коронавирус, выборы и многое другое. В связи с этим мы решили организовать прямой эфир «Разговор под «Лампой» и поговорить про это. Теперь ищем героев, которые готовы поделиться своей историей и своими переживаниями.

Если вы готовы стать участником прямого эфира — пишите в Viber или звоните: (8 025) 959 29 90 (Виктория). Или заполните анкету для участия — и вам перезвонят. Анкета — здесь.

С нас приятная компания и угощения, с вас — интересная история.




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instagram: @vika_krupskaya

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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