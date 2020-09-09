У вас тяжёлый 2020 год? Тогда идите к нам, поговорим про 2020-й в прямом эфире «Кур'ера»

В связи с этим

2020 год для многих случчан выдался непростым: проблемы на работе, в личных отношениях, коронавирус, выборы и многое другое.мы решили организовать прямой эфир «Разговор под «Лампой» и поговорить про это. Теперь ищем героев, которые готовы поделиться своей историей и своими переживаниями.

Если вы готовы стать участником прямого эфира — пишите в Viber или звоните: (8 025) 959 29 90 (Виктория). Или заполните анкету для участия — и вам перезвонят. Анкета — здесь.

С нас приятная компания и угощения, с вас — интересная история.









