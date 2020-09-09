УКС Слуцкого района объявил тендер на выбор организации, которая обследует Дом культуры и сделает проект его реконструкции — ремонт стен и кровли.


Стартовая цена — 25 000 рублей, а источник финансирования — бюджет Слуцкого района.

В Слуцке планируют отремонтировать здание городского Дома культуры
Фото: Алесь Достанко

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