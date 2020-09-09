Для жителей района ПЭС в Слуцке отменили некоторые заезды маршрута автобуса № 6

С 28 августа заезды автобуса маршрута № 6 временем отправления от остановки «пос. Ивановский» 7.18, 12.48 и 14.48 по рабочим дням не выполняются.

Об этом сообщает автобусный парк № 2.

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Вместе с тем заезды в район СЭС автобусов маршрутов № 4, № 6 (рейс временем отправления от СЭС 7.38), № 12 продолжат осуществляться через СЭС и «посёлок Ивановский».

Напомним, что после реконструкции и открытия слуцкого участка Р23 автобусному парку пришлось изменить маршруты автобусов № 4, № 6 и № 12 — они больше не проезжали по улице Энергетиков. Городской транспорт пустили в объезд, и остановки «посёлок Роза» и «посёлок Ивановский» остались в стороне. Местным жителям приходилось ходить пешком по улице Энергетиков, которая абсолютно не приспособлена для пешеходов, и пересекать трассу Р23. Потом маршруты автобусов изменили под нужды жителей.