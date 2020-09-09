Чтобы добыть 5 мл масла розы, надо обработать 5000 бутонов роз. В Слуцке прошла встреча с аромадиагностом

Организаторы — газета «Кур'ер» и женский проект Lampa.
Встреча состоялась в новой кофейне «Арабика» в воскресенье, 6 сентября. На беседу с аромадиагностом пришли 17 девушек Слуцка. Вот какие впечатления остались у них после беседы.
Юлия: «Когда увидела объявление о встрече, подумала: что это за встреча такая, что там будет? В общем, заинтересовало. Но была настроена скептически. По дороге разыгралась аллергия, но когда пришли в кафе „Арабика“, Ирина зажгла аромалампу с капелькой эфирного масла чайного дерева, и заложенность носа сразу пропала».
Светлана: «Было интересно узнать значения запахов и что они могут сказать о человеке в зависимости от его предпочтений и ассоциаций. Хотелось бы более подробно услышать о свойствах различных эфирных масел и их влиянии на человека, поскольку на встрече, как мне показалось, не всё было затронуто. Какие-то факты меня расстроили, например, что эфирные масла в магазинах и аптеках — искусственные и не обладают свойствами настоящих природных масел».
Виктория: «Мы вдыхали ароматические масла, и у каждой участницы были разные ассоциации на запахи. Ирина в дальнейшем комментировала и интерпретировала наши ощущения. Как объяснила нам аромадиагност, не должно быть так, чтобы человека от каких-то запахов (из этих эфирных масел) прямо воротило, а на какие-то он реагировал, как кот на валерьянку. Если вам что-то ну очень нравится или не нравится — это уже говорит об отклонении в сторону, о каком-то проблемном месте в той или иной сфере».
Полезная и интересная информация про эфирные масла
В чём отличие натурального эфирного масла от синтетического
Ирина назвала несколько отличий. Вот три основных:
- Цена: натуральное стоит от 15 долларов. Всё, что ниже — синтетические. Натуральные масла имеют сертификат качества. Например, одно из самых дорогих масел — жасминовое. А чтобы добыть 5 мл масла розы, надо обработать 5000 бутонов.
- Флакон: натуральное масло будет разлито в бутылочки из затемнённого стекла. Пластик и прозрачное стекло — подделка.
- Применение: натуральные масла можно применять внутрь в терапевтических целях, это самое главное отличие от синтетических масел.
Какие есть способы применения эфирного масла
По словам Ирины, существует 28 способов применения эфирных масел. Назовём семь самых распространённых:
- Ванна: масло можно использовать во время принятия ванны. Например, добавив его в соль, кефир, молоко, мёд.
- Аромалампы: с помощью аромаламп и эфирных масел можно ароматизировать и дезинфицировать закрытые помещения.
- Массаж: эфирные масла усиливают эффект массажа.
- Аромакулон: вы можете добавлять эфирные масла в аромакулон и ходить с ним на протяжении определённого времени, обновляя кулон каждое утро. Это особенно актуально в период простуд.
- Обогащение косметики: эфирные масла можно добавлять в кремы, шампуни, гели для душа и другую косметику, что улучшит состояние лица, кожи, волос.
- Ингаляции: холодные — вдыхать аромат прямо из бутылочки; горячие — вдыхать ароматы из стакана с кипятком, предварительно накапав масла в стакан, затем выпить.
- Парфюмерия: изготовление духов на спиртовой, масляной и твёрдой основе (воск).
Какие масла за что отвечают
- Гормональный баланс: масло розы, герани, жасмина, шалфея, иланг-иланга.
- От депрессии: масло лаванды, розы, герани, мелиссы, нероли, жасмина, пачули, апельсина, лимона, базилика, жасмина.
- Для укрепления иммунитета: масло чайного дерева, эвкалиптовое, лимона, можжевельника, розы, шалфея, ладана, тмина, тимьяна, розового дерева, апельсина, лаванды.
- Для повышения настроения: нероли, иланг-иланга, жасмина, апельсина, мелиссы, лаванды, ладана, лимона, пачули, базилика.
- Противовирусные: герань, мята, мелисса, нероли, чайное дерево, иланг-иланг, ладан, лаванда, гвоздика, роза, розовое дерево, апельсин, тимьян, розмарин и т. д
Партнёр встречи — кофейня «Арабика»
Встреча состоялась в новой кофейне «Арабика» (справа от кинотеатра «Беларусь», улица Кононовича, 2). Её в Слуцке открыли супруги Артём и Ольга Браим, которые прожили десять лет в Объединённых Арабских Эмиратах и решили привезти частичку этой страны в Слуцк.
Кофейня «Арабика» работает всю неделю с 8 до 22 часов. В меню: кофе, чаи, коктейли, выпечка, мороженое и другое. В кафе есть детская зона и фотозона.
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