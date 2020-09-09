Чтобы добыть 5 мл масла розы, надо обработать 5000 бутонов роз. В Слуцке прошла встреча с аромадиагностом

В Слуцке прошла встреча с аромадиагностом Ириной Семенчик. Она рассказала девушкам, в чём отличие натурального эфирного масла от синтетического, как их применять и какие масла в чём помогают.

Организаторы — газета «Кур'ер» и женский проект Lampa.

Встреча состоялась в новой кофейне «Арабика» в воскресенье, 6 сентября. На беседу с аромадиагностом пришли 17 девушек Слуцка. Вот какие впечатления остались у них после беседы.

Юлия: «Когда увидела объявление о встрече, подумала: что это за встреча такая, что там будет? В общем, заинтересовало. Но была настроена скептически. По дороге разыгралась аллергия, но когда пришли в кафе „Арабика“, Ирина зажгла аромалампу с капелькой эфирного масла чайного дерева, и заложенность носа сразу пропала».

Светлана: «Было интересно узнать значения запахов и что они могут сказать о человеке в зависимости от его предпочтений и ассоциаций. Хотелось бы более подробно услышать о свойствах различных эфирных масел и их влиянии на человека, поскольку на встрече, как мне показалось, не всё было затронуто. Какие-то факты меня расстроили, например, что эфирные масла в магазинах и аптеках — искусственные и не обладают свойствами настоящих природных масел».

Виктория: «Мы вдыхали ароматические масла, и у каждой участницы были разные ассоциации на запахи. Ирина в дальнейшем комментировала и интерпретировала наши ощущения. Как объяснила нам аромадиагност, не должно быть так, чтобы человека от каких-то запахов (из этих эфирных масел) прямо воротило, а на какие-то он реагировал, как кот на валерьянку. Если вам что-то ну очень нравится или не нравится — это уже говорит об отклонении в сторону, о каком-то проблемном месте в той или иной сфере».

Полезная и интересная информация про эфирные масла

В чём отличие натурального эфирного масла от синтетического

Ирина назвала несколько отличий. Вот три основных:

Цена: натуральное стоит от 15 долларов. Всё, что ниже — синтетические. Натуральные масла имеют сертификат качества. Например, одно из самых дорогих масел — жасминовое. А чтобы добыть 5 мл масла розы, надо обработать 5000 бутонов.

натуральное стоит от 15 долларов. Всё, что ниже — синтетические. Натуральные масла имеют сертификат качества. Например, одно из самых дорогих масел — жасминовое. А чтобы добыть 5 мл масла розы, надо обработать 5000 бутонов. Флакон: натуральное масло будет разлито в бутылочки из затемнённого стекла. Пластик и прозрачное стекло — подделка.

натуральное масло будет разлито в бутылочки из затемнённого стекла. Пластик и прозрачное стекло — подделка. Применение: натуральные масла можно применять внутрь в терапевтических целях, это самое главное отличие от синтетических масел.

Какие есть способы применения эфирного масла

По словам Ирины, существует 28 способов применения эфирных масел. Назовём семь самых распространённых:

Ванна: масло можно использовать во время принятия ванны. Например, добавив его в соль, кефир, молоко, мёд.

масло можно использовать во время принятия ванны. Например, добавив его в соль, кефир, молоко, мёд. Аромалампы: с помощью аромаламп и эфирных масел можно ароматизировать и дезинфицировать закрытые помещения.

с помощью аромаламп и эфирных масел можно ароматизировать и дезинфицировать закрытые помещения. Массаж: эфирные масла усиливают эффект массажа.

эфирные масла усиливают эффект массажа. Аромакулон: вы можете добавлять эфирные масла в аромакулон и ходить с ним на протяжении определённого времени, обновляя кулон каждое утро. Это особенно актуально в период простуд.

вы можете добавлять эфирные масла в аромакулон и ходить с ним на протяжении определённого времени, обновляя кулон каждое утро. Это особенно актуально в период простуд. Обогащение косметики : эфирные масла можно добавлять в кремы, шампуни, гели для душа и другую косметику, что улучшит состояние лица, кожи, волос.

: эфирные масла можно добавлять в кремы, шампуни, гели для душа и другую косметику, что улучшит состояние лица, кожи, волос. Ингаляции: холодные — вдыхать аромат прямо из бутылочки; горячие — вдыхать ароматы из стакана с кипятком, предварительно накапав масла в стакан, затем выпить.

холодные — вдыхать аромат прямо из бутылочки; горячие — вдыхать ароматы из стакана с кипятком, предварительно накапав масла в стакан, затем выпить. Парфюмерия: изготовление духов на спиртовой, масляной и твёрдой основе (воск).

Какие масла за что отвечают

Гормональный баланс: масло розы, герани, жасмина, шалфея, иланг-иланга.

масло розы, герани, жасмина, шалфея, иланг-иланга. От депрессии : масло лаванды, розы, герани, мелиссы, нероли, жасмина, пачули, апельсина, лимона, базилика, жасмина.

: масло лаванды, розы, герани, мелиссы, нероли, жасмина, пачули, апельсина, лимона, базилика, жасмина. Для укрепления иммунитета: масло чайного дерева, эвкалиптовое, лимона, можжевельника, розы, шалфея, ладана, тмина, тимьяна, розового дерева, апельсина, лаванды.

масло чайного дерева, эвкалиптовое, лимона, можжевельника, розы, шалфея, ладана, тмина, тимьяна, розового дерева, апельсина, лаванды. Для повышения настроения: нероли, иланг-иланга, жасмина, апельсина, мелиссы, лаванды, ладана, лимона, пачули, базилика.

нероли, иланг-иланга, жасмина, апельсина, мелиссы, лаванды, ладана, лимона, пачули, базилика. Противовирусные: герань, мята, мелисса, нероли, чайное дерево, иланг-иланг, ладан, лаванда, гвоздика, роза, розовое дерево, апельсин, тимьян, розмарин и т. д

Партнёр встречи — кофейня «Арабика»

Встреча состоялась в новой кофейне «Арабика» (справа от кинотеатра «Беларусь», улица Кононовича, 2). Её в Слуцке открыли супруги Артём и Ольга Браим, которые прожили десять лет в Объединённых Арабских Эмиратах и решили привезти частичку этой страны в Слуцк.

Кофейня «Арабика» работает всю неделю с 8 до 22 часов. В меню: кофе, чаи, коктейли, выпечка, мороженое и другое. В кафе есть детская зона и фотозона.











