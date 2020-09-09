Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 10 сентября. Обзор

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Сына осудили за цветы, мать вышла «за Батьку»

Куда пойти школьникам после уроков

В Слуцке 12 августа двоих парней задержали за то, что они покупали цветы для участниц акции солидарности против насилия. Им дали по 10 суток ареста. Через две недели мать одного из парней пришла на митинг «За Лукашенко», как говорится, по зову души. Корреспондент газеты «Кур'ер» связалась с женщиной по телефону, и она на условиях анонимности согласилась рассказать, почему поддерживает президента, несмотря на то, что её сын «отсидел» за цветы.

В сентябре учреждения культуры и дополнительного образования города Слуцка набирают учащихся в кружки и секции. «Kур'ер» сделал обзор, куда ребёнку пойти после уроков.

На людей давят, чтобы сломать. Это вызывает обратный эффект

Как вырастить перцы по полкило каждый

Успаміны нагадваюць падзеі сённяшнія

Если бы я был мэром микрорайона «Жукова»

Мария Колесникова в онлайн-интервью «Кур'еру» рассказала, как изменилось сознание белорусских женщин после выборовСлуччанка Татьяна Корзун живёт в своём доме в районе комбината хлебопродуктов. Несмотря на то, что район считается заболоченным, у Татьяны получается выращивать богатые урожаи перцев и томатов. Став участницей конкурса «Мой чудо-урожай», Татьяна Корзун поделилась своим опытом выращивания перцев, вес которых достигает полкило и больше.У апошнюю суботу жніўня гэтага года ездзілі мы з дачкой па справах у Любанскі раён. Калі ўсе пытанні вырашылі, я папрасіў дачку завітаць у вёску Калінаўка, якая была амаль на шляху. У гэтай вёсцы я не быў 50 гадоў.

«Кур'ер» прогулялся по микрорайонам Слуцка и спросил у местных жителей: «Что бы вы сделали в своём микрорайоне, если бы стали его мэром?». И вот что ответили жители Жукова. Видеоопросы цикла «Если бы я был мэром» смотрите на kurjer.info здесь.

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Новое расписание движения пригородных автобусов через Слуцк