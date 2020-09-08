Жительница Слуцка про статистику коронавируса: Что за загадочная цифра «5 смертей»

Как только в нашу жизнь активно вошло слово «коронавирус», я стала постоянно следить за статистикой Минздрава. И продолжаю делать это и сейчас. И вот что удивляет и даже поражает: почему у нас такая «стабильность» в официальной статистике по количеству смертей?

В пик эпидемии, когда озвучивалось ежедневное число новых случаев заражения 900 и более, было в районе пяти смертей каждый день, так же и сейчас. Вроде бы говорят, что в Беларуси с коронавирусом ситуация стала лучше, число случаев заметно уменьшилось (сейчас в пределах 150−180 человек), болезнь протекает легче… Но количество смертей стабильно. Пять. Тогда напрашивается логический вопрос: уровень смертности стал больше? Или больше тяжёлых пациентов и всё так печально? Если сравнивать, грубо говоря, 900 против 200 случаев в день.

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Так где же правда? Или её тоже положили в реанимацию на ИВЛ?..

Как говорится, «правду в студию»…

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