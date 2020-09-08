Городские службы и организации проведут для жителей Слуцка тематический праздник

Случчан и гостей города ждут различные интерактивные площадки, концертная программа и другое. Мероприятие состоится в четверг, 10 сентября, возле ГДК. Оно проводится в рамках Единого дня безопасности. Начало в 10.00.

Так, например, РОВД, ГАИ, РОЧС, «Слуцкгаз» и другие организации Случчины разместят тематические площадки возле городского Дома культуры. Желающие смогут ознакомиться с пожарно-техническим вооружением, спецтехникой, первичными средствами пожаротушения, приборами обнаружения пожаров. Бригада скорой медицинской помощи продемонстрирует, как правильно оказать медицинскую помощь.

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Завершится мероприятие концертной программой, сообщает «Слуцкий край».