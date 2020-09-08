Бывший директор РНПЦ «Кардиология»: Как в Беларуси могли «спрятать» смерти от коронавируса

В занижении статистики смертности от коронавирусной инфекции стоит винить не Александра Лукашенко, а бывшего главу Минздрава Владимира Караника. Такое мнение, комментируя статистику ООН, в интервью телеканалу «Дождь» высказал Александр Мрочек, известный белорусский кардиолог, заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, бывший директор РНПЦ «Кардиология».

— Белорусы ничем не отличаются от европейцев, и наша нация никоим образом не отличается по восприятию ковидной инфекции, да и любой другой инфекции, от любых других национальностей. Поэтому всегда вызывает подозрения сниженная смертность от COVID-19. Я даже в прессе выступал по этому поводу и размышлял, с чем это может быть связано, может, перекрёстный иммунитет, может, активная иммунизация от гриппа, БЦЖ. Но должен сказать, что и эпидемиологи, и инфекционисты в целом не согласились с этой позицией, — рассказал Мрочек.

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Он задался вопросом, куда же относят все «лишние» смерти. По версии учёного, в официальной статистике все эти цифры спрятали в категорию «Болезни системы кровообращения».

— «Болезни системы кровообращения» составляют в статистике 58% смертей в Беларуси, обгоняя значительно другие страны. Я предполагаю, и такие факты у меня есть, не скажу, что по всем тысячам смертей, что можно ставить диагноз «ишемическая болезнь сердца», не обращая внимания на то, что пациент умер от лёгочной недостаточности, связанной с ковидной инфекцией, — добавил профессор.

Учёный считает, что в занижении статистики смертности от коронавирусной инфекции стоит винить не Александра Лукашенко, а бывшего главу Минздрава Владимира Караника.

Как до этого сообщал TUT. BY, в системе ООН появились данные о смертности в Беларуси. В июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд (подчеркнём, что в данных ООН не указана причина смертности).

В Беларуси на 7 сентября зарегистрирован 73 031 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки — 172 новых случая. По данным Минздрава, выздоровели и выписаны 71 883 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19 (за сутки — 19 человек). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 716 пациентов (пять за последние сутки).

Напомним, 27 августа известный белорусский кардиолог, заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор Александр Мрочек был уволен с поста директора РНПЦ «Кардиология».

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