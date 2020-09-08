Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце лета

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за август. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце лета
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 4 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам августа на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 555 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 374 791 визита (в 4 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Новости и сюжеты

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Слуцк до выборов и после

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  8. Трое жителей Слуцка встретились с мэром и начальником милиции. Рассказываем, о чём шёл разговор
  9. Слуцкие энергетики выдвинули требования. Чего работники хотят от властей
  10. «Они бы меня схватили, они бы никого не пожалели». Что происходило в Слуцке возле МЦ (большой видеорепортаж).

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Нелокальные сюжеты

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  3. Что происходит? Над домом три раза пролетел военный самолёт
  4. «30% работающих на предприятиях города — лишние». Что, по моему мнению, значит это заявление слуцких властей
  5. Дорогие оппозиционеры, если вы за демократию, так начните с себя и «не спалiце хату»!

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