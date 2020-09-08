Колесникова при вывозе из Беларуси порвала свой паспорт

Мария Колесникова, член президиума Координационного совета, не пересекла границу Украины, так как порвала свой паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированные источники.

Между тем Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины, заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением».

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«От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению её перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь», — написал Антон Геращенко в Facebook во вторник, 8 сентября.

«Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость»

, адвокат, член президиума Координационного совета, у себя в Facebook написал пост о внезапном исчезновении, а затем «прорыве границы» Марией Колесниковой, Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Приводим его полностью:

«Помните, Маша говорила на митингах, что она думает по поводу происходящего в стране? Она говорила, что она — счастлива, что белорусы — такие невероятные!

Я счастлив, что Ваня и Антон, судя по всему, в безопасности. Для меня это — главное. Это гораздо лучше, чем исчезновение и неизвестность. Слава Богу, что не только ГПК Беларуси подтвердил «убытие», но и Украина подтвердила прибытие. Я не верю ни на секунду в правдивость озвученных официальных версий. Я жду, когда вернется связь, и они сами все расскажут.

Я счастлив, что Маша переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации. Я не знаю, что произошло — но я охотно верю, что она разорвала паспорт или выскочила из машины. В любом случае у них не получилось. Сейчас они говорят, что Маша задержана — ок, значит ответственность за нее несет наше государство. А с задержанием сейчас разберемся. Я читаю и перечитываю версию власти, и не могу поверить, что все настолько тяп-ляп.

Давайте попробуем ненадолго забыть о том, что Мария получала угрозы и «предупреждения» начиная с мая и никогда не рассматривала вариант выезда, более того — позавчера прямо говорила, что даже в случае давления останется в стране. Тем более вряд ли она бы внезапно «исчезла», не сказав о своих планах никому, так что Иван и Антон подняли бурю, поставили на ноги адвокатов, сами отправились ее искать, и тоже пропали. Так себе конспирация — бежать из страны, предварительно подав заявления о пропаже человека (родственники Марии и Ивана такие заявления подали). Но ладно, давайте обо всем этом забудем. Возьмем только историю «прорыва» границы.

Представьте, три человека в БМВ-единичке проходят паспортный и таможенный контроль — ура, свобода. Потом они едут и их хотят остановить, но они срываются с места, выбрасывают Машу из машины, потом где-то бросают машину вместе с записанным на телефон обращением и убегают в предрассветную темень. Все выглядит вполне правдоподобно?

Давайте по порядку. В БМВ-единичку надо разместить три человека. Какая вероятность того, что на заднем сидении окажутся двое?

Ок, допустим сели вдвоем, так удобнее. И вот сзади сидит Мария Колесникова (на фото) и Антон Родненков на фото справа на фото. Два вопроса: ЗАЧЕМ он будет выталкивать Машу из машины (ведь БМВ — это не воздушный шар, и вряд ли нужно избавляться от лишнего груза) и как он сможет это сделать?

Дальше вопросы только множатся. Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по-прежнему показывает Минск?

Да какая разница, как ответят на эти вопросы. Всем все понятно. А мне интересно, что Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание. Скажите, какое преступление или хотя бы правонарушение совершает гражданин Республики Беларусь, который прошел таможенный и паспортный контроль и которого «выкидывают» из машины, когда водитель не подчиняется требованиям патруля? Вообще что нарушает этот человек? Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время — ведь вчера ее получается не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость".

КОНТЕКСТ. Утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о её пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси, заявил TUT. BY, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины».

Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак сказал TUT. BY, что после ситуации с Ольгой Ковальковой «мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор, как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. Мария Колесникова чётко обозначила свою позицию: она ни при каких раскладах не уедет из страны, только насильно».

Позже было сообщено, что Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Ещё позже — Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины после пересечения границы.