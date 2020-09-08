Слуцкий райисполком: митинга в парке 13 сентября не будет

Во вторник, 8 сентября, в разных источниках в интернете появилась информация о том, что Слуцкий райисполком разрешил провести 13 сентября митинг протестующих в городском парке.

«Кур'ер» связался с Натальей Чернушевич, заместителем председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе, чтобы уточнить информацию.

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«Нет, митинга 13 сентября не будет, заявитель отозвал заявку», — сказала Наталья Чернушевич.

Отметим, что по законодательству инициатор массового мероприятия должен заключить договоры с милицией, ЖКХ и медиками и оплатить их услуги после. Если в митинге примут участие 100−1000 человек, стоимость услуг служб составит 150 базовых (на сегодняшний день это 4050 рублей — Прим. ред.).