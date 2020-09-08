15 сентября все библиотекари Беларуси, а с ними и многие читатели отмечают профессиональный праздник. День библиотек появился в стране в 2001 году, а дата праздника выбрана в честь дня основания Национальной библиотеки, главного книгохранилища страны.

Всех любителей книги и чтения приглашают принять активное участие в мероприятиях ко Дню библиотек. Об этом сообщается на сайте Слуцкой районной центральной библиотеки.

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Программа мероприятий

11 сентября

11.00 — Экскурсия по библиотеке «Чудесный и удивительный дом для книг» (Лучниковская сельская библиотека-филиал № 7)

11.00 — День открытых дверей «Библиотека встречает гостей» (Подлесская сельская библиотека-филиал № 35)

12.00 — Экскурсия по библиотеке «Здравствуй, книжный дом!» (Селищанская сельская библиотека-филиал № 40)

13.00 — Экскурсия по библиотеке «Библиотека приглашает гостей» (городская библиотека-филиал № 1).

12 сентября

В течение дня — Лэпбук «Объяснись в любви библиотеке» (Детский отдел районной центральной библиотеки)

11.00 — Открытие арт-проекта графического дизайнера И. Падалки «Смысл культуры» (детский отдел районной центральной библиотеки)

11.00 — Фотосушка «Чем живѐт библиотека?» (городская библиотека-филиал № 2)

11.30 — Заключительный день VII фестиваля детского летнего чтения «Книжный остров в океане лета» (детский отдел районной центральной библиотеки)

15.30 — Библиодень «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!» (Огородниковская сельская библиотека-клуб/филиал № 31).

13 сентября

10.00 — Библиодень «Всё проходит — книга остаётся» (Октябрьская сельская библиотека-клуб/филиал № 32).

15 сентября

10.00 — Интерактивный экскурс «Библиотечное закулисье» (отдел обслуживания и информации читателей районной центральной библиотеки)

10.00 — Книжная выставка «Город. Книга. Библиотека» (детский отдел районной центральной библиотеки)

10.00 — День самоуправления «Лучше книг могут быть только книги» (Вежская сельская библиотека-филиал № 6)

10.30 — Инсталляция «Соберём свою библиотеку» (детский отдел районной центральной библиотеки)

11.00−13.00 — Открытый микрофон «Читаем в оригинале» (отдел обслуживания и информации читателей районной центральной библиотеки)

11.00 — Либмоб «Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку» (городская библиотека-филиал № 2)

11.00 — День открытых дверей «В мир информации через библиотеку» (Знаменская сельская библиотека-филиал № 16)

11.00 — Открытый просмотр духовной литературы «Православные книжные новинки» (специализированная библиотека-филиал № 27).

11.00 — День библиографии «Каталоги и картотеки в нашей библиотеке» (Подлесская сельская библиотека-филиал № 35)

11.30 — Игра-викторина «Незнайкин список сказочных книжек» (детский отдел районной центральной библиотеки)

12.00 — Интеллектуальный квест «Тайны книжной долины» (отдел обслуживания и информации читателей районной центральной библиотеки)

12.00 — Акция посвящения в читатели «ПервоКлассный читатель» (Серяжская сельская интегрированная библиотека-филиал № 4)

12.00 — Экскурсия-приглашение «Аптека для души» (Весейская сельская библиотека-филиал № 9)

12.00 — Экскурсия-знакомство «Есть храм у книг — библиотека» (Сорогская сельская библиотека-филиал № 43)

13.00 — Марафон интересных фактов «Библиотека — мудрый дом души» (Замостская сельская библиотека-филиал № 15)

15.00 — День библиографии «В мир информации через библиотеку» (Весейская сельская библиотека-филиал № 9)

15.00 — Игровое занятие с элементами мастер-класса «Капитаны книжных морей» (Греская сельская библиотека-филиал № 14)

15.00 — Калейдоскоп рекомендаций «Библиотека предлагает, или книги нашего детства» (Новодворцевская сельская библиотека-филиал № 30)

15.00 — Знакомство с профессией библиотекаря «Моя профессия — библиотекарь» (Повстынская сельская библиотека-филиал № 34).

16 сентября

11.00 — Познавательная экскурсия «Волшебный мир библиотеки» (Козловичская сельская библиотека-филиал № 19).

17 сентября

10.30 — Экскурсия в библиотеку «Библиотека — волшебное место, где книгам не скучно, где нам интересно» (Вежская сельская библиотека-филиал № 6)

12.00 — Экскурсия-знакомство «Открываем страну чудес» (Бокшицкая сельская библиотека-филиал № 42)

18 сентября