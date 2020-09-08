Какие имена давали новорождённым в Слуцке в 2020 году (топ самых популярных и самых редких)

По данным, которые предоставил «Кур'еру» отдел ЗАГС Слуцкого райисполкома, за 8 месяцев 2020 года в Слуцке и районе родились 522 ребёнка: 416 в городе и 106 — в сельской местности. Это на 30 детей больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

При этом больше всего детей родилось в июле (82 новорождённых), а меньше всего — в апреле (45 новорождённых).

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Топ-5 популярных имён девочек в 2020-м на Случчине:

София Ксения Анастасия Александра Арина.

Топ-5 популярных имён мальчиков в 2020-м на Случчине:

Артём Тимофей Иван Максим Алексей.

Среди редких имён, которые давали случчане своим детям в 2020-м: