Какие имена давали новорождённым в Слуцке в 2020 году (топ самых популярных и самых редких)

По данным, которые предоставил «Кур'еру» отдел ЗАГС Слуцкого райисполкома, за 8 месяцев 2020 года в Слуцке и районе родились 522 ребёнка: 416 в городе и 106 — в сельской местности. Это на 30 детей больше, чем за восемь месяцев прошлого года.
При этом больше всего детей родилось в июле (82 новорождённых), а меньше всего — в апреле (45 новорождённых).
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Топ-5 популярных имён девочек в 2020-м на Случчине:
- София
- Ксения
- Анастасия
- Александра
- Арина.
Топ-5 популярных имён мальчиков в 2020-м на Случчине:
- Артём
- Тимофей
- Иван
- Максим
- Алексей.
Среди редких имён, которые давали случчане своим детям в 2020-м:
- Авраам, Аким, Арманд, Донат, Милад — для мальчиков,
- Лали, Полинария, Тея, Данута, Устинья — для девочек.
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