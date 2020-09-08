Экономический суд Минской области открыл конкурсное производство в отношении Слуцкого пивзавода как юридического лица. Такую процедуру банкротства проводят, чтобы вернуть долги кредиторам.



Об этом сообщается на Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Первое судебное разбирательство по делу должно было пройти 7 сентября, но его перенесли. Об этом «Кур'еру» сообщили в ООО «Правовая Стратегия», фирме, управляющей банкротством пивзавода.

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В документах Минского областного суда озвучено: открытое акционерное общество «Слуцкий пивоваренный завод» находится в процессе ликвидации по решению собрания акционеров с 22.11.2010, то есть почти 10 лет.

По состоянию на 25 мая 2020 года задолженность перед бюджетом составляет 2 102 282,84 рубля. Стоимость активов составляет 30 649,05 рубля, общий размер кредиторской задолженности составляет 2 335 637,08 рубля. Информацию о долгах перед бюджетом подтвердила ИМНС по Слуцкому району.

По информации Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, Слуцкий пивоваренный завод является «неплатёжеспособным и его неплатёжеспособность имеет устойчивый характер, у организации отсутствуют оборотные средства, её обязательства по состоянию на 22.05.2020 в 94 раза превышают стоимость её активов».

Об истории Слуцкого пивзавода «Кур'ер» рассказывал в своём проекте «Город заброшенных заводов» и в серии других публикаций.

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