Случчанка рассказала, как готовит яблочную пастилу. Пошаговый рецепт с фото

Для заготовки яблочных витаминов впрок есть множество способов — компоты, варенья, джемы. Кроме прочего, в нашей семье из яблок ещё готовят пастилу. Рассказываю и показываю, как её делать.

1. Берём любые яблоки, моем, режем дольками вместе с кожурой, сердцевину, косточки убираем. Раскладываем на противень и запекаем в духовке 30 минут при температуре 180 градусов, чтобы яблоки стали мягкими, из них вышла влага.

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2. Яблоки помещаем в ёмкость, даём им остыть и измельчаем в миксере или блендером до состояния детского пюре. Если для пастилы вы брали кислые яблоки, можно добавить в пюре сахар. Но если можно обойтись без сахара, то лучше не добавлять — так полезнее.

3. Противни электросушилки и бумагу, которой устилаем противни, смазываем подсолнечным маслом. Пюре выкладываем на бумагу слоем от 0,5 до 1 см. Чем толще слой пюре, тем дольше будет сушиться. Сушим в электросушилке при температуре 70 градусов до состояния, когда пастила перестанет прилипать к руке.

4. Даём остыть, скатываем пастилу в рулет, режем, заворачиваем в пищевую плёнку, храним в закрытой стеклянной банке при комнатной температуре.

СОВЕТ. Если готовая пастила прилипает к бумаге, положите под бумагу на 5−10 минут мокрое полотенце.

Фотографии: Марта Попова

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