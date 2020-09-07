Театр моды Vershina объявляет новый набор

Запись открыта для жителей Слуцка и Солигорска. Приглашаются дети от 3 до 18 лет. Какие основные направления у театра моды и что даст это юным моделям, рассказала «Кур'еру» его директор Юлия Ляхович.

Что дают занятия в театре

Воспитанники Vershina участвуют в республиканских и международных конкурсах, в FASHION-показах. Они снимаются для глянцевых журналов и кино. С юными моделями заключают международные контракты. Например, в этом году Валерия Тумар из филиала в Жодино ездила в Турцию для работы моделью. Это первый опыт театра моды Vershina подписания контракта за границей. Сейчас преподаватели и воспитанники ждут следующих приглашений.

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Чему учат в театре

Основные направления:

подиумный шаг (теория и техника подиумного шага);

фотопозирование;

vogue;

актёрское мастерство;

силовой фитнес;

дизайн.

Как стать моделью театра моды Vershina

Для того чтобы записаться на занятия, звоните по телефону + 375 29 765 765 0. Или пишите в direct в соцсетях — «ВКонтакте» и Instagram.

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ИП Ляхович Ю.Н., УНП 692 001 766