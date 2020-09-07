Театр моды Vershina объявляет новый набор

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Запись открыта для жителей Слуцка и Солигорска. Приглашаются дети от 3 до 18 лет. Какие основные направления у театра моды и что даст это юным моделям, рассказала «Кур'еру» его директор Юлия Ляхович.

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Что дают занятия в театре

Воспитанники Vershina участвуют в республиканских и международных конкурсах, в FASHION-показах. Они снимаются для глянцевых журналов и кино. С юными моделями заключают международные контракты. Например, в этом году Валерия Тумар из филиала в Жодино ездила в Турцию для работы моделью. Это первый опыт театра моды Vershina подписания контракта за границей. Сейчас преподаватели и воспитанники ждут следующих приглашений.

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Чему учат в театре

Основные направления:

  • подиумный шаг (теория и техника подиумного шага);
  • фотопозирование;
  • vogue;
  • актёрское мастерство;
  • силовой фитнес;
  • дизайн.

Как стать моделью театра моды Vershina

Для того чтобы записаться на занятия, звоните по телефону + 375 29 765 765 0. Или пишите в direct в соцсетях — «ВКонтакте» и Instagram.

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Театр моды Vershina объявляет новый набор

Театр моды Vershina объявляет новый набор

В тему:

ИП Ляхович Ю.Н., УНП 692 001 766

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