Театр моды Vershina объявляет новый набор

Запись открыта для жителей Слуцка и Солигорска. Приглашаются дети от 3 до 18 лет. Какие основные направления у театра моды и что даст это юным моделям, рассказала «Кур'еру» его директор Юлия Ляхович.
Что дают занятия в театре
Воспитанники Vershina участвуют в республиканских и международных конкурсах, в FASHION-показах. Они снимаются для глянцевых журналов и кино. С юными моделями заключают международные контракты. Например, в этом году Валерия Тумар из филиала в Жодино ездила в Турцию для работы моделью. Это первый опыт театра моды Vershina подписания контракта за границей. Сейчас преподаватели и воспитанники ждут следующих приглашений.
Чему учат в театре
Основные направления:
- подиумный шаг (теория и техника подиумного шага);
- фотопозирование;
- vogue;
- актёрское мастерство;
- силовой фитнес;
- дизайн.
Как стать моделью театра моды Vershina
Для того чтобы записаться на занятия, звоните по телефону + 375 29 765 765 0. Или пишите в direct в соцсетях — «ВКонтакте» и Instagram.
В тему:
- Приглашаем в детский театр моды VershinA в Слуцке
- Как театр моды «Вершина» изменил жизнь школьника из Слуцка
ИП Ляхович Ю.Н., УНП 692 001 766
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.