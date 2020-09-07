«Ребята, вы что творите? Как вам спится по ночам?» Футболист СФК «Слуцк» обратился к силовикам

Футболист СФК «Слуцк» Юрий Козлов в своём аккаунте в Instagram выложил видео, в котором он обращается к правоохранительным органам: МВД, армии и другим подразделениям.

«Ребята, вы что творите? Вы избиваете ни в чём не повинных людей, которые вышли отстаивать своё слово. Свободу слова, свои права. Вы избиваете студентов, детей. Вы избиваете наших прекрасных женщин, девушек. Остановитесь, что вы делаете? Как вам спится потом по ночам? Как вы смотрите в глаза своим матерям, своим жёнам, своим детям? Чему вы их научите? Пожалуйста, остановите насилие!» — сказал Юрий.