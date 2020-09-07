Сколько было задержанных во время акции протеста 6 сентября. Цифры от МВД

По данным МВД, в воскресенье в стране зафиксированы 42 протестные акции, в которых приняли участие около 31 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В милиции сообщили, что 6 сентября было задержано 633 человека за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. 363 человека отправлены в места содержания до суда.

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«Несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Возле Дворца независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся часть начала наносить различные надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией», — так описали в ведомстве события в столице.

В Гродно, по данным МВД, «радикально настроенные „активисты“, двигаясь с улицы Советской в сторону проспекта Янки Купалы, также выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин».

«На неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни», — сказано в сообщении.

6 сентября в Минске и других городах прошли акции протеста. В столице центр оказался перекрыт, протестующие отправились в направлении стелы и дошли до Дворца независимости. По оценкам журналистов, ко Дворцу независимости в Минске пришло более 100 тысяч человек. Акции сопровождались жёсткими задержаниями и стычками с силовиками.

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