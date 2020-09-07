В последней четверти 2019/2020 учебного года из-за коронавируса часть слуцких школьников перешла на дистанционное обучение или просто большую часть дней они не посещали уроки. Перед нынешним 1 сентября родители переживали, что их дети не полностью усвоили программу по некоторым предметам, когда учились дома.

Педагоги пояснили «Кур'еру», как в слуцких школах собираются подтягивать предметы.

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Татьяна Мельникова, учитель математики СШ № 2, рассказала: насколько учащиеся отстали по программам, говорить рано. Кому-то нужно подтягивать прошлые темы, а кому-то — нет. Кто ответственно относился к учёбе, тот разобрался. Предварительно, 20−30% школьникам нужна помощь, потому что некоторые серьёзные темы сложно было разобрать дистанционно.

По словам Татьяна Мельниковой, в конце года было не так много новых тем. В средних классах практически шло одно повторение.

«Национальный институт образования прислал рекомендации по поводу того, как наверстать упущенное за четвёртую четверть предыдущего года, — сказала учительница. — Проводить по три урока-повторения в начале учебного года и в процессе работы проводить дополнительные индивидуальные занятия, кому что надо. Всё это сугубо индивидуально».

Ирина Гурбо, заместитель директора по учебной работе гимназии № 2: «Мы действуем по рекомендациям Министерства образования. На Adu.by всё прописано, как нужно действовать и повторять материал. Там по каждому предмету свои рекомендации, мы идём по ним. За первую четверть надо повторить весь материал, который был упущен за четвёртую.

Институт рекомендует провести диагностику пробелов. Но пока ещё рано, у детей идёт адаптация. Четвёртая четверть сильно пострадала в плане учебных занятий. Пока стараемся всё наверстать".

Елена Шавель, учитель ОМХК и педагог-организатор: «Пока трудно сказать, насколько дети отстали. Это станет ясно через пару недель. Есть рекомендации, что в первой четверти идёт новая тема плюс повторение».