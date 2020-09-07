В центре Минска неизвестные похитили Марию Колесникову

Члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Об этом TUT. BY рассказала читательница Анастасия, на глазах которой всё и произошло.

По словам Анастасии, случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.

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«Я её видела в живую до этого, поэтому узнала. Я ещё хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устаёт. Я прошла вперёд, и в какой-то момент ещё подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный тёмный микроавтобус с надписью „Связь“ на борту и сзади была марка „Соболь“. Я прошла вперёд и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у неё отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — рассказывает Анастасия.

Снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что её тоже задержат.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Антон Родненков, пресс-секретарь Координационного совета, в 10.13 сказал TUT. BY, что Мария одна была в центре города по делам. О её исчезновении Родненков узнал от TUT. BY и стал выяснять, где находится Мария. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.

«Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым», — сказал TUT. BY Максим Знак, член Координационного совета.

Ранее силовиками была задержана Ольга Ковалькова, член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси. Ночью 5 сентября она была доставлена к границе с Польшей силовиками, угрожавшими ей длительным арестом. Об этом Ковалькова заявила на пресс-конференции в Варшаве. Она рассказала, что до границы с Польшей её довезли на заднем сиденье машины, надев на неё капюшон и маску.