Фотографии и истории знакомства шести слуцких пар.

Сергей и Юлия Шкурские

Молодожёны знакомы с детства. Сначала они дружили, как их родители, а потом уже повзрослевшие Сергей и Юлия поняли, что между ними больше, чем дружба.

Предложение Сергей сделал в прошлом году на свадьбе своего друга. Он произнёс тост за молодых, а закончил его предложением руки и сердца Юлии. Для девушки это стало неожиданностью.

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Виталий и Мария Бесан

Молодые супруги познакомились три года назад на дне рождения общего друга. После праздника они продолжили встречаться и общаться. Следующим этапом их жизни стал ЗАГС.

Предложение Виталий сделал во время романтического ужина. «Я согласилась без раздумий», — говорит Мария.

Ярослав и Полина Григореня

Молодожёнов десять лет назад познакомила общая знакомая во время празднования Дня студентов. Она сказала Полине: «Я тебя сейчас познакомлю с одним парнем». Этим парнем оказался Ярослав.

Предложение молодой человек сделал во время семейного праздника — на дне рождения крестницы Ярослава. «Оно было для меня ожидаемым, но от этого не менее приятным», — говорит Полина.

Сергей и Ксения Грак

Будущие супруги познакомились в соцсети «ВКонтакте». Сергей тогда уже заканчивал службу в армии и написал понравившейся девушке. Встретились молодые уже через месяц — в мае 2015 года.

Предложение Сергей сделал на дне рождения возлюбленной. Он подарил Ксении коробочку-матрёшку. В самой последней коробочке девушка нашла кольцо с запиской, в которой Сергей предложил ей руку и сердце. Ксения ответила: «Да!».

Денис и Юлиана Ярошевич

Молодожёны познакомились, как в старые добрые времена, во время прогулки по городу. Денис с другом шли по улице и обратили внимание на двух девушек, решили познакомиться. Знакомство имело серьёзное продолжение.

Предложение Денис сделал 8 Марта. Он приготовил праздничный ужин и дождался Юлиану с работы. «Я ещё днём поняла, что он что-то задумал, — вспоминает девушка. — Он несколько раз звонил мне на работу и спрашивал, во сколько я приду». Интуиция девушку не подвела.

Иван и Анастасия Бровкины

Будущие супруги познакомились в деревне Покрашево. Природа и сельские пейзажи только придали романтики знакомству.

Предложение Иван тоже сделал на природе — во время отдыха на пикнике. «Я, естественно, ответила: «Да», — говорит Анастасия.