Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси

Пятое воскресенье подряд, включая день выборов, белорусы выходят на улицы, чтобы выразить свой протест. 6 сентября митинги прошли в Минске, Гродно, Витебске, Бресте, Могилёве, Барановичах, Бобруйске, Новополоцке, Кобрине, Жодино, Орше и ряде других городов.

Самой многочисленной оказалась акция в Минске. Воскресный марш прошёл по уже традиционному сценарию. Его участники стекались в центр из разных районов города, пытаясь попасть на площадь Независимости. Но поскольку она (как и другие центральные площади) была оцеплена, то демонстранты прошли по проспекту Победителей к оцеплению у Дворца независимости. В этот раз они даже не останавливались у стелы «Минск — город-герой». Погода не способствовала массовым гуляньям, тем не менее, по подсчётам журналистов, в минском марше приняло участие не менее ста тысяч человек. Другие сопутствующие атрибуты воскресных протестов: колючая проволока, военная техника, водомёты, машины для разгона толпы, несколько закрытых станций метро, отсутствие мобильного интернета и проблемы с мобильной связью.

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Протестующие соревновались в креативе. Например, среди участников акции был замечен гусь, а ещё группа людей в джинсах и чёрных байках с надписью «комон». Другие «силовики» угощали всех драниками. Парни с голыми торсами, в банных шапках и с вениками скандировали: «Саша, ты запарил!» А барабанщики в этот раз перемещались на передвижной платформе. Погода навеяла новые кричалки: «Мы идём по лужам, Саша нам не нужен!», «Пусти к себе погреться!».

И если по пути к Дворцу независимости (несмотря на точечные задержания — у велозавода, на Кальварийской и Чеботарёва) происходящее больше напоминало народные гулянья — с музыкой, смехом и барабанами, то когда люди стали расходиться, начались жёсткие задержания. Силовики преследовали митингующих, когда те отходили от Дворца независимости обратно в сторону проспекта Независимости, параллельно шла зачистка проспекта Победителей с другой стороны. Задержания продолжались по всему центру города. Одно из самых заметных происшествий — сотрудники милиции, разбив дверь в кафе в начале проспекта Победителей, выволокли наружу укрывшихся там людей. Среди тех, кто бил дубинкой стекло, был и начальник ГУБОПиК Николай Карпенков. Неизвестные в штатском стали избивать лежащего на траве парня. Увидев это, незнакомая девушка закрыла его своим телом.

Скрываясь от задержаний, несколько человек бросились в Комсомольское озеро. Сотрудники ОСВОД, которые взяли их на борт катера и перевезли на другой берег, были доставлены в милицию.

Протестующих жёстко задерживали в Бресте и Гродно. В Гродно произошли стычки между участниками протестов и ОМОНом, кто-то распылил слезоточивый газ. Слезоточивый газ использовали и силовики у ограждения Дворца независимости в Минске и в других городах. По информации МВД, на воскресных акциях протеста по всей стране были задержаны сотни человек. По данным правозащитников на 20.00 6 сентября, только в Минске было задержано не менее 174 человек.

Глава МВД Юрий Караев дал интервью телеканалу СТВ: «Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен», — заявил он.