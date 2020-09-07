Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси

TUT.BY
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Пятое воскресенье подряд, включая день выборов, белорусы выходят на улицы, чтобы выразить свой протест. 6 сентября митинги прошли в Минске, Гродно, Витебске, Бресте, Могилёве, Барановичах, Бобруйске, Новополоцке, Кобрине, Жодино, Орше и ряде других городов.

Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Вид сверху на проспект Победителей до начала дождя. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY

Самой многочисленной оказалась акция в Минске. Воскресный марш прошёл по уже традиционному сценарию. Его участники стекались в центр из разных районов города, пытаясь попасть на площадь Независимости. Но поскольку она (как и другие центральные площади) была оцеплена, то демонстранты прошли по проспекту Победителей к оцеплению у Дворца независимости. В этот раз они даже не останавливались у стелы «Минск — город-герой». Погода не способствовала массовым гуляньям, тем не менее, по подсчётам журналистов, в минском марше приняло участие не менее ста тысяч человек.

Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Колонна демонстрантов движется в сторону стелы «Минск — город-герой» и Дворца независимости. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Другие сопутствующие атрибуты воскресных протестов: колючая проволока, военная техника, водомёты, машины для разгона толпы, несколько закрытых станций метро, отсутствие мобильного интернета и проблемы с мобильной связью.
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Активистки с бело-красно-белым флагом и флагом ЛГБТК-сообщества слушают музыку и танцуют перед оцеплением ОМОНа на проспекте Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
На проспекте Победителей силовики отгородились от участников марша с помощью колючей проволоки. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Несмотря на дождь, протестующие дошли до Дворца независимости. Демонстранты выстроились у ограждения, кричали: «Бить людей — не работа!», «Где наши голоса?», «Мы платим вам, мы здесь власть». Фото: Вадим Замировский, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Стотысячный марш из окна гостиницы. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Протестующие соревновались в креативе. Например, среди участников акции был замечен гусь, а ещё группа людей в джинсах и чёрных байках с надписью «комон». Другие «силовики» угощали всех драниками. Парни с голыми торсами, в банных шапках и с вениками скандировали: «Саша, ты запарил!» А барабанщики в этот раз перемещались на передвижной платформе. Погода навеяла новые кричалки: «Мы идём по лужам, Саша нам не нужен!», «Пусти к себе погреться!».
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Молодой человек в майке с флагом США, полицейской кепке и с игрушечным пистолетом на марше. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Девушка в карнавальной бело-красно-белой маске на марше солидарности. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Участники марша в костюме «КОМОН» «задерживают» панду. Почитать про обыски в компании Pandadoc можно здесь. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY

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И если по пути к Дворцу независимости (несмотря на точечные задержания — у велозавода, на Кальварийской и Чеботарёва) происходящее больше напоминало народные гулянья — с музыкой, смехом и барабанами, то когда люди стали расходиться, начались жёсткие задержания. Силовики преследовали митингующих, когда те отходили от Дворца независимости обратно в сторону проспекта Независимости, параллельно шла зачистка проспекта Победителей с другой стороны. Задержания продолжались по всему центру города.

Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Задержания участника марша на проспекте Победителей. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Одно из самых заметных происшествий — сотрудники милиции, разбив дверь в кафе в начале проспекта Победителей, выволокли наружу укрывшихся там людей. Среди тех, кто бил дубинкой стекло, был и начальник ГУБОПиК Николай Карпенков.
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Николай Карпенков, глава ГУБОПиК, с бело-красно-белым флагом в руке около минского кафе, в котором он разбил стекло во время марша. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Неизвестные в штатском стали избивать лежащего на траве парня. Увидев это, незнакомая девушка закрыла его своим телом.

Скрываясь от задержаний, несколько человек бросились в Комсомольское озеро. Сотрудники ОСВОД, которые взяли их на борт катера и перевезли на другой берег, были доставлены в милицию.

Протестующих жёстко задерживали в Бресте и Гродно. В Гродно произошли стычки между участниками протестов и ОМОНом, кто-то распылил слезоточивый газ. Слезоточивый газ использовали и силовики у ограждения Дворца независимости в Минске и в других городах.

Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Девушка на стотысячном протестном марше, который прошёл 6 сентября в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
По информации МВД, на воскресных акциях протеста по всей стране были задержаны сотни человек. По данным правозащитников на 20.00 6 сентября, только в Минске было задержано не менее 174 человек.

Глава МВД Юрий Караев дал интервью телеканалу СТВ: «Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен», — заявил он.

Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Девушки карабкаются на мост во время марша в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Силовики со щитами заблокировали переход около ГУМа на проспекте Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Девушка под дождём в окружении силовиков. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Молодой человек позирует на фоне силовиков со щитами на улице Ленина. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Бело-красно-белый флаг, который один из участников сделал из белой майки. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Мужчина в маске с изображением Брюса Уиллиса, который сыграл главную роль в фильме «Крепкий орешек». Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
В следующие выходные столица Беларуси будет праздновать 953-летие. По этому случаю около стелы соорудили временную инсталляцию. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Битые стёкла и 100 000 человек на Марше единства. Яркие фото 29-го дня митингов в Беларуси, Слуцк
Плакат с надписью ОМОН на заборе недалеко от Дворца Независимости. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY

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