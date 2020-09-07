Жительница Слуцка: Прежде чем что-то требовать от кого-то, начните с себя! Вижу такое впервые и возмущена до предела

Я возмущена до предела: люди, ну как так можно?! Почему вы себе позволяете такое творить? Требуете от властей порядка, а сами выбрасывайте мусор прямо на тротуар! Я вижу такое впервые!

Это улица Слуцких поясов. Надеюсь, тому, кто это сделал, сейчас очень стыдно! И он все уберёт сам!

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