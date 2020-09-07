На людей давят, чтобы сломать. Но это вызывает обратный эффект… Эксклюзивное интервью Марии Колесниковой о роли женщин в политике

Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико на выборах президента Беларуси, дала интервью женскому проекту Lampa газеты «Кур'ер». Она рассказала, почему изменилось сознание белорусских женщин, почему сейчас важно проявлять солидарность и почему госаппарат не сможет справиться с мирными протестами.

Интервью состоялось два дня назад. Сегодня, 7 сентября, в центре Минска неизвестные похитили Марию Колесникову.

Кто такая Мария Колесникова? Мария — сейчас одна из самых популярных женщин в Беларуси. Она представитель штаба Виктора Бабарико, претендовавшего стать кандидатом в президенты Беларуси в 2020 году, член Координационного совета. Марии — 38 лет, по профессии она музыкант, окончила Академию музыки по классу флейты и дирижирования. (Фото: gazetaby.com)



Про феминизм в Беларуси

— Объединённый женский штаб дал толчок новой волне феминизма в Беларуси. Как вы относитесь к тому, что девушки по всей стране активно выражают свою гражданскую позицию, вы чувствуете личную ответственность? Как вы относитесь к феминизму в целом?

— Я считаю себя феминисткой лет 20. То, что сейчас происходит, началось не только из-за объединённого женского штаба. Вспомните заявление Лукашенко, когда он сказал, что Конституция не может быть сделана под женщину и женщина не может быть президентом. Многие женщины, которые никогда не идентифицировали себя феминистками, в этот момент поняли, что вообще-то их оскорбил глава государства. А это около 60% избирателей. Он, конечно, допустил очень большую ошибку, потому что изменение сознания женщин началось в тот момент, когда они поняли, что их оскорбляют. И почему кто-то имеет право говорить, что Конституция сделана не под женщину? Даже Ермошина на тот момент оскорбилась и что-то высказала на эту тему. Что касается нас троих (меня, Светланы Тихановской и Вероники Цепкало) — реакция общества на то, что мы объединились, что мы втроем не побоялись пройти путь до выборов, затронула не только женщин. Это был толчок для всего белорусского общества. Даже если мы внешне очень разные, если есть цель, то надо объединиться. Главная наша заслуга в том, что мы показали: любой человек, независимо от профессии, возраста, может взять ответственность за своё будущее, переступить через свой страх и что-то начать делать.

Про женские цепи солидарности и мужчин

— Девушки и женщины во многих городах становятся в цепи солидарности. В интернете часто можно встретить комментарии, что мужчины прячутся за женскими спинами, вы можете с этим поспорить?

— Я с этим категорически не согласна. Я считаю, что эти формы протеста, которые происходят и во всём обществе, и в каких-то конкретных группах (студентов, женщин, рабочих), — это абсолютно нормальная ситуация. Надо сказать, что из 7000 задержанных большинство были мужчины, большинство людей, которые получили травмы, которых пытали, кого убили — мужчины. В этом плане это тоже такой механизм подавления людей, которые не боятся. Людей начинают избивать, насиловать тех, кого, как они думают, можно сломать. И это вызывает абсолютно обратный эффект в обществе, когда общество консолидируется вне зависимости от пола и начинает бороться за свои права и за право вообще ходить по улице.

Мы сейчас наблюдаем удивительную трансформацию в белорусском обществе. Представить себе эти события два месяца назад было невозможно. То, что сейчас происходит, очень сильно объединяет людей — и женщин, и мужчин. Мужество людей потрясает. Задержанные выходят из СИЗО и на следующий день опять идут на митинг.

Про мирные протесты и перемены

— Вы неоднократно призывали обе стороны отказаться от насилия. Мирные перемены — это как?

— Власти ничего не могут сделать с тем, что происходит по воскресеньям, когда 200 тысяч человек выходят на улицы. Силовики просто уходят. Не видно ни одного представителя силовых структур, и ничего не случается — нет драк, нет пьяных, нет перевёрнутых мусорок и разбитых витрин. Общество показывает, в какой стадии развития оно находится, что оно цивилизованное. Всё насилие происходит со стороны государства, и как раз государство несёт ответственность за убийства и за пытки.

— К чему в конечном итоге могут привести такие мирные акции? Или это протест ради протеста?

— Мы с вами видим почти месяц протестов, которые не прекращаются. Они разнообразны, они приобретают разный вид, они децентрализованные, то есть нет какой-то силы, которая бы говорила «выйди» и все идут. Каждый день мы видим что-то новое. Сегодня студентов «иняза» пытаются арестовывать прямо из здания, выходят сотни других студентов, которые их поддерживают. Закрывают IT-компании, приходят на улицы айтишники. Перемены, которые сейчас происходят, постепенные, в том числе идёт трансформация белорусского сознания и гражданского общества. Поэтому именно с протестами в таком виде не может справиться государство. У них нет на это ни ресурсов, ни человеческих, ни денег. У них нет на это фантазии. Ничего нет, кроме автозака и дубинок.

Про интерес женщин к политике

— Как вы считаете, что должна знать о политике каждая девушка, женщина?

— О политике должны знать все, вне зависимости от пола, потому что всё, что происходит в политике, касается каждого человека. Когда человек говорит, что он аполитичный — это неправда. Каждого интересует, сколько стоит хлеб в магазине, сколько стоит кофе в кофейне, какую зарплату он получает и какую медицинскую помощь получают его мама и бабушка. Все эти вещи связаны с политикой. Поэтому если вы не интересуетесь политикой, у вас нет шанса повлиять на то, сколько будут стоить продукты в магазине, на каком автобусе вы будете ехать на работу и как будут вас лечить.

Если говорить про активное участие в политике, партиях, движениях, то надо понимать, что в головах у многих есть стереотип, что политика — это не женское дело, как говорит президент. Мы с этим стереотипом пытаемся бороться. Надо понимать, что во всех других специальностях — и в бизнесе, и IT, и науке, искусстве — женщины недостаточно представлены по двум причинам. Первая — общество изначально не готово поддерживать, а другая причина — женщины во многом сами не верят в свои силы, потому что их всю жизнь убеждают в это не верить.

С другой стороны, многие не готовы брать на себя ответственность. Любая из сфер деятельности, включая и политику, это такая же сфера жизнедеятельности человека, в которой женщина, как и мужчина, имеет право быть представлена. Просто ответственность там тоже большая, и надо понимать, что если женщина туда идёт, то она берёт на себя эту ответственность. Также у неё должны быть определённые качества, чтобы добиться успеха, а для этого надо очень много работать над собой. Не каждая женщина готова это делать, как и не каждый мужчина. Это тяжело, но это возможно.

— Как девушки и женщины, особенно в регионах, могут активно выражать свою гражданскую позицию в рамках закона? Как это правильно делать, чтобы не пришли домой и не забрали?

— В этом моменте очень сложно что-то сделать. Любой поход в магазин может быть расценен как проявление гражданского неповиновения. Особенно если вы наденете белое платье, возьмёте красные цветы в руки, то всё… В это время в Беларуси ни один из 9 млн человек от этого не застрахован. На улице могут взять любого вне зависимости от гражданской позиции.

Но важно делать и важно понимать про женское комьюнити. Важно друг друга поддерживать, важно проявлять солидарность. Женщины, которые пытаются куда-то пробиться, пытаются занять какое-то место, как правило, не получают поддержки не только от мужчин, которые их окружают, но и от женщин. В этом очень большая проблема. И я много лет наблюдаю это в моей сфере — культурной сфере. На самом деле надо понять, что если едешь в лифте наверх, то возьми с собой ещё кого-нибудь. Когда мы друг друга поддерживаем, мы становимся сильнее и легче что-то делать. Мужчины как раз друг друга очень хорошо поддерживают, у них есть своё крепкое комьюнити.

Про женщину-президента в Беларуси

— Реально ли, что в Беларуси будет женщина президентом и чем этот вариант выигрышнее?

— Я думаю, что в истории хватало достаточно примеров, когда женщина-руководитель добивалась невероятных успехов. Мы знаем такие примеры: Маргарет Тэтчер, Ангела Мергель и многие другие европейские лидеры. В постсоветской системе практически нет женщин-руководителей, и сейчас очень сложно идёт трансформация того, что женщина может быть президентом. Если вы спросите большинство женщин, готовы ли они, чтобы у них женщина была президентом, то они скажут: «Вы что?». Здесь ситуация в том, что женщины недостаточно чувствуют свою силу. Но мне кажется, что сейчас ситуация будет очень быстро меняться. И как раз за последние полгода она изменилась и будет ещё больше меняться. Главное — к этому спокойно относиться и показывать, что каждый из нас имеет права, и Конституция под нас, и мы можем быть президентом.

Выигрышная сторона женщины-президента в том, что мы умеем договариваться. Женщины более стрессоустойчивы, хотя многие считают, что это не так. Но если посмотреть на женщину, которая воспитывает троих детей, то она точно более стрессоустойчивая, чем мужчина, который работает директором.







