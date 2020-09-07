На прошлой неделе жители Слуцка поехали в леса своего района и соседние за грибами. Люди собирали маслята, боровики, подберёзовики, моховики, встречались дождевики и зонтики.
Посмотрите фото случчан и корреспондентов «Кур'ера».
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На прошлой неделе жители Слуцка поехали в леса своего района и соседние за грибами. Люди собирали маслята, боровики, подберёзовики, моховики, встречались дождевики и зонтики.
Посмотрите фото случчан и корреспондентов «Кур'ера».
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