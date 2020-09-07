На прошлой неделе жители Слуцка поехали в леса своего района и соседние за грибами. Люди собирали маслята, боровики, подберёзовики, моховики, встречались дождевики и зонтики.

Посмотрите фото случчан и корреспондентов «Кур'ера».

Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото
Вы не поверите, но это буквально за 2−3 часа. Фото: Алёна
Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото
Непонятно почему, но заяц дал себя погладить и только потом убежал. Фото: Юлия Гончаренко
Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото
Фото: Елена Писарик
Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото
Фото: Андрей
Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото
Фотографии: Алина Шелегович
Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото

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Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото

Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото
Фотографии: Сергей Кутергин
Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото
Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото
Большая часть маслят оказались червивыми. Фотографии: Ольга Паздерина
Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото
Последняя черника
Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото

Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото

Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото

Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото

Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото

Какие грибы собирали жители Слуцка на прошедших выходных и кого ещё встречали в лесах. Обзор фото

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Красавец

A post shared by Валентина Иванова (@valentina_ivanova2103) on

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#грибномусупубыть😊

A post shared by Olga Sorogovets (@olgasorogovets) on

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