На трассе под Слуцком пьяный водитель съехал в кювет. Пострадали два подростка

Авария произошла в воскресенье, 6 сентября, около 12.50 на 91-м км трассы Р23 в районе деревни Леньки. Об этом сообщает БелТА.

Пьяный водитель (1983 года рождения) на Geely ехал в сторону Слуцка, на закруглении дороги он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением авто и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

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Водитель, у которого на момент ДТП было 0,99 промилле алкоголя в крови, и двое несовершеннолетних пассажиров (2005 и 2003 годов рождения) госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.