Под Слуцком легковушка врезалась в дерево. Погибла женщина-пассажир

Авария произошла в воскресенье, 6 сентября, около 22 часов на 11-м км автодороги Городище-Гольчичи-Жилин Брод рядом с деревней Гольчичи.

Водитель (1976 года рождения) за рулём Audi ехал в сторону деревни Городище. На закруглении дороги вправо он неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением — автомобиль занесло и вынесло в левый кювет, где машина врезалась в дерево.

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В машине был пассажир — женщина 1978 года рождения. От полученных телесных повреждений она погибла на месте, пишет БелТА.