В следующем году День белорусской письменности пройдёт в Копыле

Об этом стало известно на открытии праздника Дня белорусской письменности в городе Белыничи. Председателю Копыльского райисполкома Сергею Пилищику передали символический знак на право проведения этого праздника.

В 2021 году Копыль примет тысячи гостей. Выбор города не случаен. На Копыльщине родились известные литераторы, такие как Тишка Гартны, Кузьма Чорны, Алесь Адамович, сообщает Миноблисполком.

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«Чем будем удивлять мы? Также сделаем упор на реконструкцию районного музея и строительство детской библиотеки. К тому же постараемся показать самобытность нашего района, традиции местного населения. Работы, конечно, предстоит много. Но мы справимся», — сказал Сергей Пилищик.