«Рассматриваю вывод бизнеса за границу». Что волнует предпринимателей Слуцка в нынешней политической ситуации

«Кур`ер» спросил у слуцких предпринимателей о том, в какой степени политическая ситуация в Беларуси повлияла на их бизнес и что они планируют делать дальше.

Дмитрий Листопад, владелец сети оптик

Политическая ситуация ещё не повлияла на бизнес. Хотя начало уже есть — закупочные цены пошли вверх.

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Люди в апатии, сами продавцы плохо работают. Я не могу ничего с этим сделать, потому что они все пребывают не то что в шоке, а в какой-то лёгкой депрессии. Коронавирус повлиял, конечно, и продажи упали. И они ещё не вернулись в то русло, в котором должны быть в августе-сентябре.

Политическая ситуация страшная. Задерживают бизнесменов, предпринимателей. Я сейчас вижу, что IT-компании и крупный бизнес выводят деньги из страны. Вот это страшно. Мы скоро останемся ни с чем просто. 17% ВВП давала у нас IT-сфера.

У меня есть знакомые юристы в Минске, которые помогают нам делать лицензии и параллельно занимаются тем, что вводят в ПВТ (Белорусский Парк высоких технологий — прим. ред.) IT-компании. Это очень сложный процесс — войти в ПВТ. И недавно я общался с юристом, который говорит, что уже очень много поступает заявок по выходу из ПВТ.

Люди, которые до выборов начали входить в ПВТ и по каким-то причинам ещё документы не оформили, сейчас, говорит юрист, просто все в «стопе». Никто ничего не делает.

Риски для бизнеса в том, что люди обеднеют. У них будут деньги только на еду. Уже сейчас люди, которые получали 500 долларов в эквиваленте, стали получать 330 долларов.

Ситуация заставляет меня рассматривать вариант вывода бизнеса за границу. В стране, где бизнесмены не могут себя и свой бизнес обезопасить, делать нечего.

Александр, владелец малого предприятия по деревообработке

На бизнес политическая ситуация повлияла негативно. Хуже, чем коронавирус. Проблемы с курсом валют. Сырьё дорожает. Нет стабильности — нет сбыта, нет клиентов. Падает платёжеспособность населения и государственных организаций, с которыми мы работаем. Они загоняются в долги и не могут оплачивать наш товар.

Я считаю, что сейчас государство не соблюдает собственные законы и правила. Если ничего не поменяется, будут работать только «идеологически правильные» организации.

Риски для бизнеса есть всегда, вплоть до банкротства. Если ничего не поменяется до нового года, планируем уехать из страны — перевезти бизнес в Польшу или Литву. Да хоть в Украину.

Марина Юшкевич, владелица салона и магазина товаров для маникюра и педикюра

У меня ничего не изменилось. Мы как работали, так и работаем. Я не хожу на митинги. Я в политике сильно не разбираюсь и туда не лезу. Сделала свой выбор, проголосовала — и всё.

Риски для бизнеса всегда есть. И любой кризис даёт отпечаток. Но мы работаем, не унываем. Кризис всегда был и будет. Не сегодня, так завтра. Поэтому я не зацикливаюсь на этой теме, я работаю.

Из-за курса валют мы будем платить побольше. Но я не вижу в этом ничего такого. Это постоянно у нас происходит в стране. И не только в нашей, но и в разных странах.

Андрей Тарасевич, владелец проката техники

Нет, политическая ситуация не повлияла на бизнес. Может, чуть-чуть. Наверное, больше повлияла пандемия коронавируса. Сейчас вроде бы уже всё восстановилось, стало получше.

Про политику не хочу говорить, уже надоело. Риски для бизнеса в будущем, наверное, есть. Но какие — так сразу не скажешь.

Дмитрий Муравьёв, владелец стоматологического кабинета

Пока сложно сказать, как политическая ситуация повлияла на бизнес. Риски в том, что, как минимум, платёжеспособность населения будет падать. Уменьшится количество клиентов.

Что предпринимать? Картошку сеять и кушать. Это я шучу, конечно. Государственную работу не рассматриваю в качестве альтернативы. При самых плохих раскладах придётся, возможно, использовать варианты в плане сворачивания бизнеса и перемещения его куда-то в другое место. Но в нашей сфере это будет крайне сложно сделать.

Конечно, мало всё радует, если в двух словах. Наше слово никому не интересно в вышестоящих инстанциях. При любом твоём расхождении с властью идёт как минимум увольнение госслужащих. А как максимум, глядишь, и маленькие фирмы могут так же закрывать государственным нажимом. Непродление аренды и так далее…

Очень легко может влиять государство на мелких предпринимателей. Это один из основных минусов политической ситуации. Ничего положительного, скажем так.