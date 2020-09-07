Начался сезон переработки свёклы. Как сейчас идут дела на Слуцком сахарорафинадном комбинате

О том, чем сейчас живёт Слуцкий сахарорафинадный комбинат, «Кур'еру» рассказал Осип Дапиро, член наблюдательного совета предприятия (бывший председатель наблюдательного совета).

Производство и реализация продукции

Комбинат сейчас работает в обычном режиме. 3 сентября он начал перерабатывать свёклу. Сейчас в среднем перерабатывает около 12 тысяч тонн в сутки.

«Сахар идёт хороший, вопросов нет», — отметил Осип Иосифович.

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По словам Дапиро, всё, что было запланировано по модернизации производства, — сделано, а продажа продукции, включая экспорт, тоже идёт нормально.

Сейчас Слуцкий сахарорафинадный комбинат — единственный из четырёх белорусских сахарных заводов, который поставляет сахар в Китай. Уже поставили почти 10 000 тонн.

Переходящий остаток сахара с прошлого сезона, по словам Дапиро, очень маленький. В основном уже всё распродали.

В коллективе

«Увольнений у нас нет, — рассказал Осип Иосифович. — Наоборот, мы набираем немножко людей на сезон переработки свёклы, потому что у нас постоянной численности для периода заготовки не хватает».

Прогнозы на переработку свёклы

700 тысяч тонн свёклы, поставляемой в этом году на комбинат, — это госзаказ, а остальное комбинат покупает по прямым договорам с сельхозпредприятиями.

Осип Дапиро говорит, что закупочные цены на ту свёклу, которую продают сельхозпредприятия по прямым договорам, ещё не окончательно определены, они ещё в стадии согласования. Поэтому пока сложно давать чёткие прогнозы на то, как будут идти дела дальше.

Однако, как и все сахарные заводы, слуцкий завод получил льготу в виде сниженной цены на газ и льготу по цене на госзаказ свёклы.

«Пока сложно определить будущий общий объём заготовки свёклы, но меньше чем 1 400 000 тонн мы не ожидаем. Может быть, даже и больше», — сказал Дапиро.