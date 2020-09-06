Пока охотники боятся коронавируса, олени перестали бояться людей и петард (фото)

Казалось бы, пандемия наиболее негативно отражается на человеческих коммуникациях. Но побывав в Калиновском лесничестве, что на Любанщине, которое раньше вплотную занималось организацией охотничьего туризма, в том числе и зарубежного, понимаешь, что коронавирус «поразил» даже лесные хозяйства.

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Как рассказал лесничий Владимир Русакович, раньше они получали хорошую прибыль от организации охоты. Из-за пандемии охотники из-за рубежа не едут, лесное хозяйство теряет экономическую выгоду.

А ведь для организации охотничьего туризма лесничество стало разводить европейского оленя. Сейчас стадо из 35 голов пасётся на территории в 10 га, получает соль, овёс, зимой — сено. Некоторые особи уже перестали бояться людей, а значит, в будущем трофеи из них никакие.

«Это плохо, мы стараемся пугать их, взрываем петарды. Но олени привыкают и к ним, — рассказывает лесничий. — В декабре выпустим оленей на волю. Возможно, пока снова возродится охотничий туризм, эти олени дадут не один приплод».