Вы все — протестующие, это, конечно, ваш выбор! Никого не хочу оскорбить… Но!

Никогда, повторюсь, НИКОГДА! От слова совсем вы не будете в Беларуси жить лучше! Запомните эти хорошие, мирные, сытые дни! Протестуйте дальше — и будете жить и просить на корку хлеба! А тем, кто начнёт кричать, что мы и сейчас на корку хлеба просим, хочу сказать… Учиться, учиться, и ещё раз учиться нужно было, а не сигареты курить.

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