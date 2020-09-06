6 сентября в Беларуси отмечается День белорусской письменности. «Кур'ер» подготовил 10 интересных фактов о белорусском языке, которые вы, возможно, не знали.

1. Белорусский язык относится к восточнославянским языкам. Используется он в основном в Республике Беларусь, где является государственным. Также небольшое число носителей проживает в Украине, Польше и Чехии. При этом число носителей постепенно сокращается.

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2. Белорусский язык имеет сразу три алфавита — это кириллица, латиница и арабская вязь. Первая использовалась ещё с 14-го века, латиница пришла позднее, когда территория современной Беларуси входила в состав Великого Княжества Литовского. Что же касается арабской письменности, то она возникла в 16-м веке благодаря литовским татарам, которые переняли местное наречие, но сохранили привычные им арабские буквы.

3. Считается, что процесс выделения белорусского в самостоятельный язык начался в 14-м веке. Именно тогда был сформирован западнорусский литературно-письменный язык, который сегодня называют старобелорусским. До 1696 года он был одним из официальных языков Великого Княжества Литовского (наряду с латинским и польским). Затем, после раздела Речи Посполитой, был вытеснен русским языком.

4. Длительное время белорусский существовал исключительно как язык простонародья, выживший вопреки постоянному давлению со стороны русского и польского. В 19-м веке он был фактически воссоздан заново усилиями представителей интеллигенции. Но использовать его для издания книг и газет стало возможным только после революции 1905 года. До этого момента белорусский не признавался со стороны России как самостоятельный язык. Его считали лишь одним из наречий русского.

5. Белорусский язык сохранил большое количество слов с древнеславянскими корнями. Одновременно с этим в нём очень много заимствований из польского и русского языков, а также немецкого и латыни.

6. У современного белорусского языка существуют две грамматические нормы — официальная орфография и так называемая тарашкевица, известная также и как классическое написание. Появилась последняя в 1918 году усилиями политического деятеля, языковеда и переводчика Б. А. Тарашкевича. Необходимость возникла в связи с получением Беларусью независимости, в результате чего была образована Белорусская Народная Республика. Тарашкевица официально использовалась до 1933 года, когда была произведена реформа белорусского языка, получившая неофициальное название «наркомовка». Её отличительной особенностью стало насильственное внедрение некоторых норм, присущих русскому языку.

7. Одной из отличительных особенностей белорусского языка является буква Ў. Более того, эта буква стала своеобразным символом языка, в 2003 году ей даже установили памятник в Полоцке. Также её охотно используют в качестве логотипа различные медиапроекты, связанные с белорусским языком.

8. Сегодня официальная редакция белорусского языка резко осуждается многими представителями белорусской интеллигенции. Многие из них считают «наркомовку» навязанной и плохо соответствующей реалиям живого языка. Так что хотя тарашкевица и не была признана официально, на ней издаётся всё больше печатной продукции. Также именно на неё были осуществлены переводы многих классических произведений. При этом «наркомовка» считается негибкой и ненатуральной.

9. Существует также и такое понятие, как «трасянка» — так называется грубая смесь русского и белорусского языков. Термин возник в 80-х годах прошлого века, хотя впервые о подобной языковой смеси заговорили ещё в 30-х годах. Слово «трасянка» происходит от названия низкокачественного сена, полученного в результате смешивания сухой травы со свежескошенной. Схожее явление существует и в соседней Украине, где бессистемное смешение украинского и русского языков называют «суржик».

10. На сегодняшний день белорусский язык переживает далеко не самые лучшие времена. Число говорящих на нём стремительно сокращается, уменьшается число учебных заведений, в которых бы велось обучение на этом языке. И если он ещё довольно активно используется в быту и СМИ, то литературы на нём издаётся очень мало. В то же время первопечатник Франциск Скорина из Полоцка напечатал свою первую книгу на белорусском языке. И случилось это 6 августа 1517 года.