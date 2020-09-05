11 сентября «Чёрная пятница» — день больших скидок в универмаге «Слуцк»

Сергей Барановский
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Много товаров, ещё больше скидок. 11 сентября ждём вас в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». «Чёрная пятница» — скидки на товары от 10 до 50%.

28 августа «Чёрная пятница» - день больших скидок в универмаге «Слуцк»

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Приглашаем:

  • Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 21.00;
  • «Дом обуви» (рынок) — с 9.00 до 16.00;
  • «Детский мир» — ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00;
  • «Дом мебели» — ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00;
  • «Все для дома» — ул. Ленина, 313 а (12 в/г) — с 10.00 до 19.00;
  • «Марк Формэль» — ул. Ленина, 191 — с 10.00 до 19.00.

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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