Много товаров, ещё больше скидок. 11 сентября ждём вас в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». «Чёрная пятница» — скидки на товары от 10 до 50%.
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Приглашаем:
- Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 21.00;
- «Дом обуви» (рынок) — с 9.00 до 16.00;
- «Детский мир» — ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00;
- «Дом мебели» — ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00;
- «Все для дома» — ул. Ленина, 313 а (12 в/г) — с 10.00 до 19.00;
- «Марк Формэль» — ул. Ленина, 191 — с 10.00 до 19.00.
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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