НовостиСлуцк «Если бы я был мэром микрорайона». Район улицы Тройчанской Слуцка Александра Харкович, Полина Саванович - 5 сентября 2020, 10:52 1 Корреспонденты «Кур'ера» приехали в район улицы Тройчанской и задали его жителям всего лишь один вопрос: «Если бы вы были мэром своего микрорайона, что бы вы изменили в нём?» Реклама Все публикации на эту тему здесь.
К сожалению, в Беларуси нет возможности стать мэром. Мэр — должность сугубо выборная. Мэра выбирают на муниципальных выборах. Мэр подконтролен народу, жителям своего города и района, своим выборщикам, и отвечает, в основном, перед ними. Если плохой мэр, то снова не выберут, с большой долей вероятности. Ну, а если чиновника назначают сверху, то это уже не мэр, а, скажем, Председатель Исполкома, и никак иначе. Жаль, что у нас нет мэров!