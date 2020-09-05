«Если бы я был мэром микрорайона». Район улицы Тройчанской Слуцка

Александра Харкович, Полина Саванович
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Корреспонденты «Кур'ера» приехали в район улицы Тройчанской и задали его жителям всего лишь один вопрос: «Если бы вы были мэром своего микрорайона, что бы вы изменили в нём?»

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Barrakuda
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Barrakuda

К сожалению, в Беларуси нет возможности стать мэром. Мэр — должность сугубо выборная. Мэра выбирают на муниципальных выборах. Мэр подконтролен народу, жителям своего города и района, своим выборщикам, и отвечает, в основном, перед ними. Если плохой мэр, то снова не выберут, с большой долей вероятности. Ну, а если чиновника назначают сверху, то это уже не мэр, а, скажем, Председатель Исполкома, и никак иначе. Жаль, что у нас нет мэров!

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5 сентября 2020 12:34