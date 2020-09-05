Своими словами о выборах-2020. Дмитрий Ельницкий: некоторые спрашивают, почему меня до сих пор не посадили

Отдел новостей
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Житель Слуцка Дмитрий Ельницкий, инженер-технолог, высказывает впечатления от работы с нашей газетой, говорит о пользе обмена мнениями и почему важно, чтобы простые люди рассказывали о том, как они понимают происходящее в стране.

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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Все публикации о выборах своими словами — здесь.

ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус как точка отсчёта для развития нашей страны. Неважно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!

Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

не посадили потому что НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО.

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5 сентября 2020 16:12