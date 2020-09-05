В Лучниках мужчина стрелял в жену и сына. А затем застрелился сам

На момент публикации известно, что это произошло утром в субботу, 5 сентября, в деревне Лучники Слуцкого района.

По информации «Кур'ера», женщина и её сын находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Насколько сильно они пострадали, причины произошедшего, а также другие подробности пока неизвестны.

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На месте происшествия работает Следственный комитет.