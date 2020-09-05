Стрельба в Лучниках. Что могло стать причиной трагедии

Вероятнее всего конфликт произошёл на бытовой почве. Напомним, что сегодня утром, 5 сентября, в деревне Лучники Слуцкого района мужчина ранил жену и сына, а затем застрелился.

Односельчане слабо знают семью, в которой случилась трагедия. Жители улицы говорят, что дом строился много лет, и люди туда заселились относительно недавно, потому некоторые соседи даже толком не общались с этой семьёй. Сам мужчина — ему 49 лет — ранее жил в одной из соседних с Лучниками деревень.

Соседи точно не знают, была ли пара в разводе и были ли у них с проблемой разделом имущества (этого самого дома, в котором случилась трагедия).

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При каких именно обстоятельствах возник конфликт, предшествовала ли ему словесная перепалка, мог ли человек с ружьём появиться на улице — не известно.

Возможно стрельба велась из охотничьего ружья. По предварительной информации ранения у женщины и её сына не представляют непосредственной смертельной опасности. Одна из соседок видела, что у женщины, возможно, ранена рука.

Официальных комментариев нет. Ведётся следствие.