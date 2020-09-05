В субботу, 5 августа, состоялась товарищеская игра между ФК «Белшина» (Бобруйск) и ФК «Слуцк». Матч прошёл на стадионе «Спартак» в Бобруйске.

В первом тайме хозяева поля забили случчанам два гола. Во втором тайме игроки «Слуцка» взяли игру под свой контроль и смогли забить четыре гола за вторую половину матча, но пропустили ещё один. За ФК «Слуцк» отличились: дважды Егор Семёнов (полузащитник ФК «Слуцк»), примечательно, что один из голов игрок забил прямым ударом с углового. Ещё одно взятие ворот на счету у нападающего клуба Артёма Сердюка и ещё один гол забил игрок находящийся на просмотре.

Следующий официальный матч в чемпионате страны ФК «Слуцк» проведёт 13 сентября в Молодечно, где сыграет с ФК «Энергетик-БГУ». Следите за анонсом!