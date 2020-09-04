Универмаг «Слуцк» приглашает! Акция «Вот и лето прошло». А летняя распродажа начинается

Большая ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». Много товаров с ежедневными скидками!
Летняя одежда, в том числе летние трикотажные изделия. Ассортимент для взрослых — со скидкой 20%, для детей — 10%.
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Летние головные уборы для взрослых — 20%, для детей — 10%.
Обувь летнего ассортимента для взрослых — 20%, для детей — 10%.
Колготки, чулки до 20DEN — 10%, сумки светлых тонов — 20%.
Качели садовые — 10%, велосипеды — 5%.
Надувные бассейны, круги для плавания, матрасы -25%.
Приглашаем за покупками:
- Универмаг «Слуцк» — ул. Ленина, 175
- «Дом торговли» — ул. Ленина, 138
- «Дом обуви» — ул. Мельничная, 3д (рынок)
- «Марк Формэль» — ул. Ленина, 191
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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