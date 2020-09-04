Универмаг «Слуцк» приглашает! Акция «Вот и лето прошло». А летняя распродажа начинается

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Большая ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». Много товаров с ежедневными скидками!

Летняя одежда, в том числе летние трикотажные изделия. Ассортимент для взрослых — со скидкой 20%, для детей — 10%.

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Летние головные уборы для взрослых — 20%, для детей — 10%.

Обувь летнего ассортимента для взрослых — 20%, для детей — 10%.

Колготки, чулки до 20DEN — 10%, сумки светлых тонов — 20%.

Качели садовые — 10%, велосипеды — 5%.

Надувные бассейны, круги для плавания, матрасы -25%.

Приглашаем за покупками:

  • Универмаг «Слуцк» — ул. Ленина, 175
  • «Дом торговли» — ул. Ленина, 138
  • «Дом обуви» — ул. Мельничная, 3д (рынок)
  • «Марк Формэль» — ул. Ленина, 191

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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