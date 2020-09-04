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Слоган «купляйце беларускае» работает. Случчанка рассказала, как она сэкономила на сборе ребёнка в школу

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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Отзвенели первые звонки и родители вздохнули свободно. Ежегодный марафон по сбору ребёнка в школу окончен. Читательница интернет-журнала Lampa рассказала, как она собрала дочку в школу, покупая вещи от белорусских производителей и сэкономила приличную сумму.

«У меня двое дочек, одна — в старшей группе сада, другая пошла в четвёртый класс. На личном опыте знаю, что собрать детей к учебному сезону и не залезть в долги — непростая задача, поэтому стараюсь не откладывать всё на последний момент и покупать только нужные вещи. Например, я покупаю двадцать тетрадок и пару ручек, а не годовой запас сразу.Отзвенели первые звонки и родители вздохнули свободно. Ежегодный марафон по сбору ребёнка в школу окончен. Читательница интернет-журнала Lampa рассказала, как она собрала дочку в школу, покупая вещи от белорусских производителей и сэкономила приличную сумму.

Некоторые вещи, например портфель, были приобретены в марте, в начале пандемии, и почти не использовались. Поэтому их перед началом нового учебного года мы не покупали.

Уже не первый год покупаю одежду и обувь белорусского производства. Качество отличное и в магазинах на них есть скидки.

  • Одежду покупала в фирменном магазине «Калинка». На вещи из коллекции 2018 года была скидка 70%! Белый гольф со скидкой стоил всего 6 рублей, красивая юбка с кармашками — 8 рублей, стильное школьное платье — 15 рублей. Итого: 29 рублей.
  • Туфли купили в магазине «Марко» со скидкой 35%. Получилось около 30 рублей.
  • Колготки и носочки брали в «Детском мире» (Дом торговли). Скидка 10%. Там мы потратили 10 рублей.
  • Дороже всего обошлась спортивная форма — костюм и кеды обошлись в 70 рублей. Покупали также в Доме торговли со скидкой в 10%.
  • Большую часть канцелярии и товаров для творчества приобрели в Fix Price и ларьке «Белсоюзпечати» возле дома. Сумма — 36 рублей.
  • Заколки, резинки — 5 рублей.
  • Тетради по предметам — 20 рублей.
  • Букет — 15 рублей.

Итого до 1 сентября на сборы ребёнка в четвёртый класс я потратила 215 рублей. Конечно, впереди ещё будут траты, но глобальной прорехи в бюджете они не сделают.

Ирина Никульшина

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.




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Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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