На трассе под Слуцком сбили велосипедиста, он в больнице. ГАИ ищет свидетелей и очевидцев

ДТП произошло в пятницу, 4 августа, не позднее 10 утра на автодороге Р91 Осиповичи-Барановичи недалеко от деревни Шищицы.
Как «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ, неизвестный водитель ехал в сторону Шищиц. На 86-м км трассы он сбил велосипедиста и скрылся.
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От удара мужчина на велосипеде вылетел в кювет. С полученными телесными повреждениями его госпитализировали в Слуцкую больницу.
Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данном ДТП, обратиться по телефонам: (8029) 765 58 63 или 102. Заранее благодарим за сотрудничество!
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