Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко, пишет Die Welt. В статье сказано, что против санкций выступила Германия, её также поддержали Франция и Италия. Их представители говорят, что каналы для диалога должны сохраняться.

Санкционный список должен быть опубликован на следующей неделе: процесс тормозится, так как каждая фамилия должна быть единогласно одобрена всеми странами-членами ЕС.

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Напомним, прибалтийские страны не стали ждать общеевропейского решения — 31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных должностных лиц Беларуси.